https://ria.ru/20240103/mishustin-1919554339.html
Встреча Мишустина с главой Росстандарта Шалаевым. Прямая трансляция
Встреча Мишустина с главой Росстандарта Шалаевым. Прямая трансляция - РИА Новости, 03.01.2024
Встреча Мишустина с главой Росстандарта Шалаевым. Прямая трансляция
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит встречу с главой Росстандарта Антоном Шалаевым. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T10:56
2024-01-03T10:56
2024-01-03T10:56
политика
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919554994_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0d4a0a63f5e7cd2c7ff9ce47a16e82b9.jpg
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит встречу с главой Росстандарта Антоном Шалаевым.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919554994_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e925cb293045c0a98609f02c378d9c41.jpg
Встреча Мишустина с главой Росстандарта Шалаевым
Встреча Мишустина с главой Росстандарта Шалаевым
2024-01-03T10:56
true
PT10M16S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, михаил мишустин, видео
Политика, Михаил Мишустин
Встреча Мишустина с главой Росстандарта Шалаевым. Прямая трансляция
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит встречу с главой Росстандарта Антоном Шалаевым.
2024-01-03T10:56
true
PT10M16S
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит встречу с главой Росстандарта Антоном Шалаевым.