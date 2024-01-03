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Голикова исполнила мечты двоих детей с "Елки желаний"
Голикова исполнила мечты двоих детей с "Елки желаний" - РИА Новости, 03.01.2024
Голикова исполнила мечты двоих детей с "Елки желаний"
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова исполнила мечты детей в рамках акции "Елка желаний" - подарила семилетней Софье розовый велосипед, а семнадцатилетнему Максиму... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T10:34
2024-01-03T10:34
2024-01-03T10:37
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова исполнила мечты детей в рамках акции "Елка желаний" - подарила семилетней Софье розовый велосипед, а семнадцатилетнему Максиму билеты на концерт группы "Любэ", сообщает на сайте аппарат вице-премьера. В начале декабря Голикова поучаствовала во всероссийской акции "Елка желаний", выбрав новогодний шар с желанием семилетней Софьи Касимовой из Екатеринбурга - дочери участника специальной военной операции, которая мечтала о розовом велосипеде. "С Софьей, ее мамой и четырьмя братьями Татьяна Голикова познакомилась по видеосвязи. Для Софьи и ее родных устроили новогоднее чаепитие в правительстве Свердловской области. В ходе встречи девочка рассказала Татьяне Голиковой, что с трех лет занимается танцами, и особенно любимым направлением стали для нее русские народные танцы. Вице-премьер пообщалась с семьей Софьи и поздравила их с наступающим Новым годом, после чего юной мечтательнице вручили заветный розовый велосипед", - говорится в сообщении. Новогодние подарки получили и братья девочки, уточнили в аппарате. Голикова пожелала Касимовым счастья, исполнения желаний, чтобы в семье "всегда всё было хорошо". При участии в акции во второй раз вице-премьер сняла с елки елочный шар с желанием семнадцатилетнего Максима Глазунова, который мечтал побывать на концерте группы "Любэ". "Благодаря Татьяне Голиковой эта мечта исполнится совсем скоро – желанные билеты на концерт и новогодние поздравления ему уже передали. Он сможет не только вживую послушать выступление своих кумиров на концерте в феврале, но и сфотографироваться с ними после концерта", - добавили в сообщении. В этом году "Елка желаний" проходит в шестой раз. На этот раз исполнители желаний получат электронный сертификат на сувенир от инклюзивных мастерских. Люди с инвалидностью по зрению и слуху, с ментальными нарушениями своими руками сделали керамические, расписные, стеклянные елочные игрушки с новогодними пожеланиями, сумки-шопперы, чехлы для ноутбуков и другие подарки.
https://ria.ru/20240102/zhelanie-1919443704.html
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общество, россия, екатеринбург, свердловская область, татьяна голикова, новый год
Общество, Россия, Екатеринбург, Свердловская область, Татьяна Голикова, Новый год
Голикова исполнила мечты двоих детей с "Елки желаний"
Вице-премьер Голикова исполнила мечты двоих детей в рамках "Елки желаний"
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова исполнила мечты детей в рамках акции "Елка желаний" - подарила семилетней Софье розовый велосипед, а семнадцатилетнему Максиму билеты на концерт группы "Любэ", сообщает на сайте
аппарат вице-премьера.
В начале декабря Голикова поучаствовала во всероссийской акции "Елка желаний", выбрав новогодний шар с желанием семилетней Софьи Касимовой из Екатеринбурга
- дочери участника специальной военной операции, которая мечтала о розовом велосипеде.
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"С Софьей, ее мамой и четырьмя братьями Татьяна Голикова познакомилась по видеосвязи. Для Софьи и ее родных устроили новогоднее чаепитие в правительстве Свердловской области
. В ходе встречи девочка рассказала Татьяне Голиковой, что с трех лет занимается танцами, и особенно любимым направлением стали для нее русские народные танцы. Вице-премьер пообщалась с семьей Софьи и поздравила их с наступающим Новым годом, после чего юной мечтательнице вручили заветный розовый велосипед", - говорится в сообщении.
Новогодние подарки получили и братья девочки, уточнили в аппарате. Голикова пожелала Касимовым счастья, исполнения желаний, чтобы в семье "всегда всё было хорошо".
При участии в акции во второй раз вице-премьер сняла с елки елочный шар с желанием семнадцатилетнего Максима Глазунова, который мечтал побывать на концерте группы "Любэ".
"Благодаря Татьяне Голиковой эта мечта исполнится совсем скоро – желанные билеты на концерт и новогодние поздравления ему уже передали. Он сможет не только вживую послушать выступление своих кумиров на концерте в феврале, но и сфотографироваться с ними после концерта", - добавили в сообщении.
В этом году "Елка желаний" проходит в шестой раз. На этот раз исполнители желаний получат электронный сертификат на сувенир от инклюзивных мастерских. Люди с инвалидностью по зрению и слуху, с ментальными нарушениями своими руками сделали керамические, расписные, стеклянные елочные игрушки с новогодними пожеланиями, сумки-шопперы, чехлы для ноутбуков и другие подарки.
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