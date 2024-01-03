https://ria.ru/20240103/lift-1919607515.html
В Уфе в жилом доме сорвался лифт с пятью пассажирами, пострадавших нет
В Уфе в жилом доме сорвался лифт с пятью пассажирами, пострадавших нет - РИА Новости, 03.01.2024
В Уфе в жилом доме сорвался лифт с пятью пассажирами, пострадавших нет
Лифт с пятью пассажирами сорвался в жилом доме в Уфе, обошлось без пострадавших, сообщает СУСК по Башкирии. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T18:44
2024-01-03T18:44
2024-01-03T18:44
происшествия
уфа
советский район
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УФА, 3 янв - РИА Новости. Лифт с пятью пассажирами сорвался в жилом доме в Уфе, обошлось без пострадавших, сообщает СУСК по Башкирии. "Следственным отделом по Советскому району города Уфы СУ СК России по Республике Башкортостан организована проверка по сообщению о срыве лифта с пятью пассажирами в многоквартирном доме на улице Революционная города Уфы", - говорится в сообщении. По предварительным данным следствия, в ночь на 2 января лифт с пятью мужчинами двигался вниз с шестого этажа, произошел сбой, в результате лифт стал быстро опускаться. Пассажиров вызволила аварийная служба. Пострадавших нет, добавили в ведомстве. "Следователям предстоит установить соответствие лифтового оборудования установленным требованиями и нормам, а также проверить частоту и полноту проводимого текущего ремонта и содержания. По результатам инцидента будет дана правовая оценка", - сообщает башкирский следком.
https://ria.ru/20231219/lift-1916829938.html
https://ria.ru/20231214/reanimatsiya-1915875593.html
уфа
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происшествия, уфа, советский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Уфа, Советский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Уфе в жилом доме сорвался лифт с пятью пассажирами, пострадавших нет
СК: в Уфе в жилом доме сорвался лифт с пятью пассажирами, пострадавших нет