https://ria.ru/20240103/kultura-1919615133.html

Путин подписал распоряжение о проведении Годов культуры России — Китая

Путин подписал распоряжение о проведении Годов культуры России — Китая - РИА Новости, 03.01.2024

Путин подписал распоряжение о проведении Годов культуры России — Китая

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении в 2024-2025 годах Годы культуры России — Китая, соответствующее распоряжение размещено на... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T19:51

2024-01-03T19:51

2024-01-03T19:57

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении в 2024-2025 годах Годы культуры России — Китая, соответствующее распоряжение размещено на официальном портале правовой информации."В целях дальнейшего развития российско-китайских отношений и расширения двусторонних связей в области культуры провести в 2024-2025 годах Годы культуры России — Китая", — говорится в документе.Правительству РФ поручено утвердить состав части организационного комитета по подготовке и проведению мероприятия с российской стороны, а также оказывать необходимую помощь в работе этого комитета.Отмечается, что распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

https://ria.ru/20231214/otnosheniya-1915791994.html

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россия, китай, владимир путин, в мире