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Путин подписал распоряжение о проведении Годов культуры России — Китая - РИА Новости, 03.01.2024
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19:51 03.01.2024 (обновлено: 19:57 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/kultura-1919615133.html
Путин подписал распоряжение о проведении Годов культуры России — Китая
Путин подписал распоряжение о проведении Годов культуры России — Китая - РИА Новости, 03.01.2024
Путин подписал распоряжение о проведении Годов культуры России — Китая
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении в 2024-2025 годах Годы культуры России — Китая, соответствующее распоряжение размещено на... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T19:51
2024-01-03T19:57
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении в 2024-2025 годах Годы культуры России — Китая, соответствующее распоряжение размещено на официальном портале правовой информации."В целях дальнейшего развития российско-китайских отношений и расширения двусторонних связей в области культуры провести в 2024-2025 годах Годы культуры России — Китая", — говорится в документе.Правительству РФ поручено утвердить состав части организационного комитета по подготовке и проведению мероприятия с российской стороны, а также оказывать необходимую помощь в работе этого комитета.Отмечается, что распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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россия, китай, владимир путин, в мире
Россия, Китай, Владимир Путин, В мире
Путин подписал распоряжение о проведении Годов культуры России — Китая

Путин подписал распоряжение о проведении Годов культуры РФ — КНР в 2024-25 гг

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении в 2024-2025 годах Годы культуры России — Китая, соответствующее распоряжение размещено на официальном портале правовой информации.
"В целях дальнейшего развития российско-китайских отношений и расширения двусторонних связей в области культуры провести в 2024-2025 годах Годы культуры России — Китая", — говорится в документе.
Правительству РФ поручено утвердить состав части организационного комитета по подготовке и проведению мероприятия с российской стороны, а также оказывать необходимую помощь в работе этого комитета.
Отмечается, что распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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