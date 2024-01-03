https://ria.ru/20240103/kornet-1919555938.html

Российский спецназ получил на вооружение ПТРК "Корнет-Д1"

Российский спецназ получил на вооружение ПТРК "Корнет-Д1" - РИА Новости, 03.01.2024

Российский спецназ получил на вооружение ПТРК "Корнет-Д1"

Соединения спецназначения в Новосибирской и Самарской областях получили на вооружение партию модернизированных российских противотанковых ракетных комплексов... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T11:01

2024-01-03T11:01

2024-01-03T11:02

новое оружие россии

безопасность

самарская область

новосибирская область

вооруженные силы рф

птрк "корнет"

центральный военный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 янв – РИА Новости. Соединения спецназначения в Новосибирской и Самарской областях получили на вооружение партию модернизированных российских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет-Д1", сообщает пресс-служба Центрального военного округа. "Партия противотанковых ракетных комплексов "Корнет-Д1" поступила на вооружение дислоцированных в Новосибирской и Самарской областях соединений специального назначения Центрального военного округа. Новые образцы вооружения повысили боевые возможности гвардейских частей по уничтожению боевых бронированных машин противника", - говорится в сообщении. "Корнет-Д1" предназначен для поражения современной и перспективной бронетанковой техники, оснащенной динамической защитой, фортификационных сооружений, живой силы противника, малоскоростных воздушных, надводных целей в любое время суток, в сложных метеоусловиях, при наличии пассивных и активных оптических помех. Комплекс может размещаться на любых носителях, в том числе и с автоматизированной боеукладкой, благодаря малой массе выносной пусковой установки его можно использовать и автономно в переносном варианте. По своим тактико-техническим характеристикам комплекс полностью отвечает требованиям, предъявляемым к системе современного многоцелевого оборонительно-штурмового оружия.

https://ria.ru/20231227/ptrk-1918343053.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, самарская область, новосибирская область, вооруженные силы рф, птрк "корнет", центральный военный округ