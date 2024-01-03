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Российский спецназ получил на вооружение ПТРК "Корнет-Д1" - РИА Новости, 03.01.2024
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Новое оружие России
 
11:01 03.01.2024 (обновлено: 11:02 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/kornet-1919555938.html
Российский спецназ получил на вооружение ПТРК "Корнет-Д1"
Российский спецназ получил на вооружение ПТРК "Корнет-Д1" - РИА Новости, 03.01.2024
Российский спецназ получил на вооружение ПТРК "Корнет-Д1"
Соединения спецназначения в Новосибирской и Самарской областях получили на вооружение партию модернизированных российских противотанковых ракетных комплексов... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T11:01
2024-01-03T11:02
новое оружие россии
безопасность
самарская область
новосибирская область
вооруженные силы рф
птрк "корнет"
центральный военный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 янв – РИА Новости. Соединения спецназначения в Новосибирской и Самарской областях получили на вооружение партию модернизированных российских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет-Д1", сообщает пресс-служба Центрального военного округа. "Партия противотанковых ракетных комплексов "Корнет-Д1" поступила на вооружение дислоцированных в Новосибирской и Самарской областях соединений специального назначения Центрального военного округа. Новые образцы вооружения повысили боевые возможности гвардейских частей по уничтожению боевых бронированных машин противника", - говорится в сообщении. "Корнет-Д1" предназначен для поражения современной и перспективной бронетанковой техники, оснащенной динамической защитой, фортификационных сооружений, живой силы противника, малоскоростных воздушных, надводных целей в любое время суток, в сложных метеоусловиях, при наличии пассивных и активных оптических помех. Комплекс может размещаться на любых носителях, в том числе и с автоматизированной боеукладкой, благодаря малой массе выносной пусковой установки его можно использовать и автономно в переносном варианте. По своим тактико-техническим характеристикам комплекс полностью отвечает требованиям, предъявляемым к системе современного многоцелевого оборонительно-штурмового оружия.
https://ria.ru/20231227/ptrk-1918343053.html
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безопасность, самарская область, новосибирская область, вооруженные силы рф, птрк "корнет", центральный военный округ
Новое оружие России, Безопасность, Самарская область, Новосибирская область, Вооруженные силы РФ, ПТРК "Корнет", Центральный военный округ
Российский спецназ получил на вооружение ПТРК "Корнет-Д1"

Соединения спецназа в Сибири и Поволжье получили на вооружение ПТРК "Корнет-Д1"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВыстрел противотанкового ракетного комплекса "Корнет-Д1"
Выстрел противотанкового ракетного комплекса Корнет-Д1 - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Выстрел противотанкового ракетного комплекса "Корнет-Д1". Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 янв – РИА Новости. Соединения спецназначения в Новосибирской и Самарской областях получили на вооружение партию модернизированных российских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет-Д1", сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
«
"Партия противотанковых ракетных комплексов "Корнет-Д1" поступила на вооружение дислоцированных в Новосибирской и Самарской областях соединений специального назначения Центрального военного округа. Новые образцы вооружения повысили боевые возможности гвардейских частей по уничтожению боевых бронированных машин противника", - говорится в сообщении.
"Корнет-Д1" предназначен для поражения современной и перспективной бронетанковой техники, оснащенной динамической защитой, фортификационных сооружений, живой силы противника, малоскоростных воздушных, надводных целей в любое время суток, в сложных метеоусловиях, при наличии пассивных и активных оптических помех.
Комплекс может размещаться на любых носителях, в том числе и с автоматизированной боеукладкой, благодаря малой массе выносной пусковой установки его можно использовать и автономно в переносном варианте. По своим тактико-техническим характеристикам комплекс полностью отвечает требованиям, предъявляемым к системе современного многоцелевого оборонительно-штурмового оружия.
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