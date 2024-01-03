Белгородским школьникам могут продлить каникулы до 19 января
Гладков: белгородским школьникам могут продлить каникулы до 19 января
Пустые парты в школьном классе. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 3 янв - РИА Новости. Школьникам из восьми муниципальных образований Белгородской области могут продлить каникулы до 19 января из-за сложной оперативной обстановки, решение будет приниматься на заседании штаба 8 января, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Восьмого января проведем заседание оперативного штаба. Один из вопросов, который будет рассмотрен, - это продление школьных каникул до 19 января в муниципальных образованиях: Белгороде, Краснояружском районе, Борисовском районе, Шебекинском округе, Белгородском районе, Валуйском округе, Волоконовском районе, Грайворонском округе. Я думаю, что все вы согласитесь, что эта мера на сегодняшний день необходима", - написал Гладков.
Он уточнил, что дальнейшее решение об отмене или продлении каникул будет приниматься исходя из оперативной обстановки. По словам губернатора, в этих муниципальных образованиях детские сады будут работать в режиме дежурных групп.
Днем 30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, объявленным вечером в понедельник, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.
Белгород 2 января вновь подвергся украинскому обстрелу. В частности, как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ за день выпустили по городу и Белгородской области две ракеты "Точка-У" и 24 ракеты "Ольха" собственной разработки, все они были сбиты российскими средствами ПВО. Как уточнил губернатор, в результате украинского удара по Белгороду погиб мужчина, еще 11 человек пострадали.