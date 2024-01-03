https://ria.ru/20240103/kalorii-1919543681.html

Врач рассказал о способах сжечь калории в каникулы

Врач рассказал о способах сжечь калории в каникулы - РИА Новости, 03.01.2024

Врач рассказал о способах сжечь калории в каникулы

Игра в снежки, катание с горки на санках, а также на лыжах или сноуборде помогут сжечь калории в каникулы, однако не стоит делать слишком плотный график... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T07:53

2024-01-03T07:53

2024-01-03T07:53

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андрей тяжельников

общество

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Игра в снежки, катание с горки на санках, а также на лыжах или сноуборде помогут сжечь калории в каникулы, однако не стоит делать слишком плотный график активностей, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. "Зимние забавы кроме ярких эмоций еще и помогут сжечь много калорий. Полезны и достаточно энергозатратны даже самые простые игры на свежем воздухе: можно поиграть в снежки, слепить снеговика, построить снежную крепость, покататься на санках с горки", - сказал Тяжельников. Врач отметил, что полезно проводить время на беговых лыжах, во время занятия можно сжигать от 800 до 1100 калорий в час. Большое удовольствие и пользу фигуре даст и катание на горных лыжах и на сноуборде. Много энергии требует как фигурное катание на коньках, так и хоккей. "Если интенсивные занятия не по силам, в любом случае не стоит сидеть дома. Даже просто пешие прогулки по нарядным улицам обеспечат умеренную физическую нагрузку", - сказал Тяжельников. При этом специалист отметил, что не стоит и делать слишком плотный график активностей, важно устраивать себе передышки, чтобы после интенсивных нагрузок было время для восстановления сил.

https://ria.ru/20231231/kholod-1919204157.html

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москва, андрей тяжельников, общество, здоровье - общество