https://ria.ru/20240103/izbienie-1919565903.html

На Урале пятиклассники жестоко избили девочку-сироту

На Урале пятиклассники жестоко избили девочку-сироту - РИА Новости, 03.01.2024

На Урале пятиклассники жестоко избили девочку-сироту

Одиннадцатилетняя девочка в Нижнем Тагиле получила тяжелые травмы после избиения сверстниками, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СК РФ РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T12:37

2024-01-03T12:37

2024-01-03T14:01

происшествия

нижний тагил

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 янв – РИА Новости. Одиннадцатилетняя девочка в Нижнем Тагиле получила тяжелые травмы после избиения сверстниками, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале. Ранее в сообществе "Инцидент Нижний Тагил" в соцсети "ВКонтакте" была опубликована информация о том, что два брата-пятиклассника напали на улице на сверстников – ударили в лицо мальчика, а затем ногами избили 11-летнюю девочку-сироту. Отмечалось, что мать братьев стояла рядом и снимала происходящее на видео. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении. Сейчас следователи проверяют данные о причастности к нападению на детей двоих мальчиков, истребуется характеризующий материал в отношении них и их родителей. Доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах запросил у исполняющего обязанности руководителя СУ по Свердловской области председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Как добавил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, ранее жалоб на поведение данных подростков ни от администрации школы, ни от родителей в органы внутренних дел не поступало. Свою проверку организовала и региональная прокуратура. Ведомством будет дана оценка деятельности органов системы профилактики по работе с несовершеннолетними, также будут опрошены директор и сотрудники школы для установления, какая профилактическая работа ведется с подростками в образовательном учреждении. Отдельно будет дана правовая оценка действиям матери подростков, отметили в прокуратуре.

https://ria.ru/20231228/arest-1918863021.html

https://ria.ru/20231211/izbienie-1915154376.html

нижний тагил

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нижний тагил, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)