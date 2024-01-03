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На Урале пятиклассники жестоко избили девочку-сироту - РИА Новости, 03.01.2024
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12:37 03.01.2024 (обновлено: 14:01 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/izbienie-1919565903.html
На Урале пятиклассники жестоко избили девочку-сироту
На Урале пятиклассники жестоко избили девочку-сироту - РИА Новости, 03.01.2024
На Урале пятиклассники жестоко избили девочку-сироту
Одиннадцатилетняя девочка в Нижнем Тагиле получила тяжелые травмы после избиения сверстниками, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СК РФ РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T12:37
2024-01-03T14:01
происшествия
нижний тагил
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 янв – РИА Новости. Одиннадцатилетняя девочка в Нижнем Тагиле получила тяжелые травмы после избиения сверстниками, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале. Ранее в сообществе "Инцидент Нижний Тагил" в соцсети "ВКонтакте" была опубликована информация о том, что два брата-пятиклассника напали на улице на сверстников – ударили в лицо мальчика, а затем ногами избили 11-летнюю девочку-сироту. Отмечалось, что мать братьев стояла рядом и снимала происходящее на видео. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении. Сейчас следователи проверяют данные о причастности к нападению на детей двоих мальчиков, истребуется характеризующий материал в отношении них и их родителей. Доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах запросил у исполняющего обязанности руководителя СУ по Свердловской области председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Как добавил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, ранее жалоб на поведение данных подростков ни от администрации школы, ни от родителей в органы внутренних дел не поступало. Свою проверку организовала и региональная прокуратура. Ведомством будет дана оценка деятельности органов системы профилактики по работе с несовершеннолетними, также будут опрошены директор и сотрудники школы для установления, какая профилактическая работа ведется с подростками в образовательном учреждении. Отдельно будет дана правовая оценка действиям матери подростков, отметили в прокуратуре.
https://ria.ru/20231228/arest-1918863021.html
https://ria.ru/20231211/izbienie-1915154376.html
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происшествия, нижний тагил, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижний Тагил, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале пятиклассники жестоко избили девочку-сироту

В Нижнем Тагиле пятиклассники ногами избили 11-летнюю девочку-сироту

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 янв – РИА Новости. Одиннадцатилетняя девочка в Нижнем Тагиле получила тяжелые травмы после избиения сверстниками, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале.
Ранее в сообществе "Инцидент Нижний Тагил" в соцсети "ВКонтакте" была опубликована информация о том, что два брата-пятиклассника напали на улице на сверстников – ударили в лицо мальчика, а затем ногами избили 11-летнюю девочку-сироту. Отмечалось, что мать братьев стояла рядом и снимала происходящее на видео.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении.
Сейчас следователи проверяют данные о причастности к нападению на детей двоих мальчиков, истребуется характеризующий материал в отношении них и их родителей. Доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах запросил у исполняющего обязанности руководителя СУ по Свердловской области председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Как добавил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, ранее жалоб на поведение данных подростков ни от администрации школы, ни от родителей в органы внутренних дел не поступало.
Свою проверку организовала и региональная прокуратура. Ведомством будет дана оценка деятельности органов системы профилактики по работе с несовершеннолетними, также будут опрошены директор и сотрудники школы для установления, какая профилактическая работа ведется с подростками в образовательном учреждении. Отдельно будет дана правовая оценка действиям матери подростков, отметили в прокуратуре.
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ПроисшествияНижний ТагилАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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