https://ria.ru/20240103/italiya-1919541403.html

В торговой палате рассказали об импорте товаров моды из Италии

В торговой палате рассказали об импорте товаров моды из Италии - РИА Новости, 03.01.2024

В торговой палате рассказали об импорте товаров моды из Италии

Несмотря на общий спад итальянского экспорта в Россию, товаров моды из Италии стали поставлять больше, заявил РИА Новости глава Итало-российской торговой палаты РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T06:24

2024-01-03T06:24

2024-01-03T06:24

италия

россия

экономика

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Несмотря на общий спад итальянского экспорта в Россию, товаров моды из Италии стали поставлять больше, заявил РИА Новости глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо. "Легальный экспорт из Италии продолжает падать. Но всё, что связано с модой, начало расти. Это официальные данные. Это значит, что итальянцы всё больше экспортируют, а российские компании покупают. Это уже хороший сигнал", - сказал Пелаццо. По его словам, в индустрии моды единственное санкционное ограничение - сумма в 300 евро за единицу товара.

https://ria.ru/20231224/italiya-1917720408.html

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италия, россия, экономика