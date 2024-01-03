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В торговой палате рассказали об импорте товаров моды из Италии - РИА Новости, 03.01.2024
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06:24 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/italiya-1919541403.html
В торговой палате рассказали об импорте товаров моды из Италии
В торговой палате рассказали об импорте товаров моды из Италии - РИА Новости, 03.01.2024
В торговой палате рассказали об импорте товаров моды из Италии
Несмотря на общий спад итальянского экспорта в Россию, товаров моды из Италии стали поставлять больше, заявил РИА Новости глава Итало-российской торговой палаты РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T06:24
2024-01-03T06:24
италия
россия
экономика
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Несмотря на общий спад итальянского экспорта в Россию, товаров моды из Италии стали поставлять больше, заявил РИА Новости глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо. "Легальный экспорт из Италии продолжает падать. Но всё, что связано с модой, начало расти. Это официальные данные. Это значит, что итальянцы всё больше экспортируют, а российские компании покупают. Это уже хороший сигнал", - сказал Пелаццо. По его словам, в индустрии моды единственное санкционное ограничение - сумма в 300 евро за единицу товара.
https://ria.ru/20231224/italiya-1917720408.html
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италия, россия, экономика
Италия, Россия, Экономика
В торговой палате рассказали об импорте товаров моды из Италии

Торговая палата: итальянские товары моды стали больше экспортировать в Россию

© Fotolia / francescopaoliГород Рим
Город Рим - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© Fotolia / francescopaoli
Город Рим. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Несмотря на общий спад итальянского экспорта в Россию, товаров моды из Италии стали поставлять больше, заявил РИА Новости глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо.
"Легальный экспорт из Италии продолжает падать. Но всё, что связано с модой, начало расти. Это официальные данные. Это значит, что итальянцы всё больше экспортируют, а российские компании покупают. Это уже хороший сигнал", - сказал Пелаццо.
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По его словам, в индустрии моды единственное санкционное ограничение - сумма в 300 евро за единицу товара.
 
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