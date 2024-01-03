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Член иранского парламента сообщил о четырех взрывах на кладбище - РИА Новости, 03.01.2024
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17:00 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/iran-1919594464.html
Член иранского парламента сообщил о четырех взрывах на кладбище
Член иранского парламента сообщил о четырех взрывах на кладбище - РИА Новости, 03.01.2024
Член иранского парламента сообщил о четырех взрывах на кладбище
Взрывов, прогремевших в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурных шествий в память о годовщине гибели генерала Корпуса стражей исламской революции... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T17:00
2024-01-03T17:00
в мире
иран
багдад (город)
сша
касем сулеймани
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ТЕГЕРАН, 3 янв – РИА Новости. Взрывов, прогремевших в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурных шествий в память о годовщине гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Касема Сулеймани, было четыре, заявил депутат иранского парламента, представитель города Джирофт провинции Керман Забихолла Азами-Сардуи СМИ. Ранее иранские СМИ сообщали о двух взрывах, в результате которых не менее 73 человек погибли, еще 170 получили ранения. Взрывы, как сообщает иранское агентство Tasnim, были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой были расположены недалеко от входа на кладбище в городе Керман. "На дороге, ведущей к (кладбищу - ред.) Гользар-е Шохада прогремело четыре взрыва", - приводит слова парламентария агентство Jamaran. Агентство не указывает источник информации, на который ссылается Азами-Сардуи. В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.
https://ria.ru/20231227/iran-1918503257.html
иран
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в мире, иран, багдад (город), сша, касем сулеймани
В мире, Иран, Багдад (город), США, Касем Сулеймани
Член иранского парламента сообщил о четырех взрывах на кладбище

Забихолла Азами-Сардуи: на юго-востоке Ирана было четыре взрыва

© фото очевидцаНа месте взрыва в провинции Керман, Иран
На месте взрыва в провинции Керман, Иран
© фото очевидца
На месте взрыва в провинции Керман, Иран
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 3 янв – РИА Новости. Взрывов, прогремевших в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурных шествий в память о годовщине гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Касема Сулеймани, было четыре, заявил депутат иранского парламента, представитель города Джирофт провинции Керман Забихолла Азами-Сардуи СМИ.
Ранее иранские СМИ сообщали о двух взрывах, в результате которых не менее 73 человек погибли, еще 170 получили ранения. Взрывы, как сообщает иранское агентство Tasnim, были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой были расположены недалеко от входа на кладбище в городе Керман.
«
"На дороге, ведущей к (кладбищу - ред.) Гользар-е Шохада прогремело четыре взрыва", - приводит слова парламентария агентство Jamaran.
Агентство не указывает источник информации, на который ссылается Азами-Сардуи.
В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.
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В миреИранБагдад (город)СШАКасем Сулеймани
 
 
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