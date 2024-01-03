Член иранского парламента сообщил о четырех взрывах на кладбище
Забихолла Азами-Сардуи: на юго-востоке Ирана было четыре взрыва
© фото очевидцаНа месте взрыва в провинции Керман, Иран
© фото очевидца
На месте взрыва в провинции Керман, Иран
ТЕГЕРАН, 3 янв – РИА Новости. Взрывов, прогремевших в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурных шествий в память о годовщине гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Касема Сулеймани, было четыре, заявил депутат иранского парламента, представитель города Джирофт провинции Керман Забихолла Азами-Сардуи СМИ.
Ранее иранские СМИ сообщали о двух взрывах, в результате которых не менее 73 человек погибли, еще 170 получили ранения. Взрывы, как сообщает иранское агентство Tasnim, были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой были расположены недалеко от входа на кладбище в городе Керман.
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"На дороге, ведущей к (кладбищу - ред.) Гользар-е Шохада прогремело четыре взрыва", - приводит слова парламентария агентство Jamaran.
Агентство не указывает источник информации, на который ссылается Азами-Сардуи.
В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.