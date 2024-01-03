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В Иране рядом с кладбищем, где похоронен Сулеймани, прогремел взрыв
В Иране рядом с кладбищем, где похоронен Сулеймани, прогремел взрыв - РИА Новости, 03.01.2024
В Иране рядом с кладбищем, где похоронен Сулеймани, прогремел взрыв
В иранском Кермане прогремел взрыв на дороге, ведущей к кладбищу, где похоронен генерал Касем Сулеймани, передает агентство IRNA. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T15:02
2024-01-03T15:02
2024-01-03T18:42
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ТЕГЕРАН, 3 янв — РИА Новости. В иранском Кермане прогремел взрыв на дороге, ведущей к кладбищу, где похоронен генерал Касем Сулеймани, передает агентство IRNA."На текущий момент в результате теракта в Кермане погибли 73 человека и пострадали 170", — говорится в сообщении.Местные власти назвали произошедшие взрывы террористической атакой.По данным иранского государственного агентства Tasnim, у входа в здание мавзолея Гульзар на кладбище в Кермане лежали две сумки с бомбами, которые, вероятно, взорвали с помощью дистанционного устройства.В ночь на 3 января 2020 года США провели в Багдаде операцию по ликвидации командующего спецподразделением КСИР Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад. Первоначально тогдашний президент США Дональд Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших после атаки не было. Затем военные вынуждены были признать, что раненые есть. При этом их число постоянно увеличивалось.
https://ria.ru/20231206/iran-1914143306.html
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в мире, иран, багдад (город), сша, вашингтон (штат), касем сулеймани, министерство обороны сша, дональд трамп, взрыв в кермане
В мире, Иран, Багдад (город), США, Вашингтон (штат), Касем Сулеймани, Министерство обороны США, Дональд Трамп, Взрыв в Кермане
В Иране рядом с кладбищем, где похоронен Сулеймани, прогремел взрыв
IRNA: в Иране у кладбища, где похоронен генерал Сулеймани, прогремел взрыв