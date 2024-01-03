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В Белгородской области девочка получила ранение при обстреле ВСУ - РИА Новости, 03.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:06 03.01.2024 (обновлено: 10:20 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/gladkov-1919552047.html
В Белгородской области девочка получила ранение при обстреле ВСУ
В Белгородской области девочка получила ранение при обстреле ВСУ - РИА Новости, 03.01.2024
В Белгородской области девочка получила ранение при обстреле ВСУ
Девочка-подросток получила осколочное ранение в результате обстрела со стороны Украины села Солоти в Валуйском округе, в госпитализации она не нуждается,... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T10:06
2024-01-03T10:20
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 3 янв - РИА Новости. Девочка-подросток получила осколочное ранение в результате обстрела со стороны Украины села Солоти в Валуйском округе, в госпитализации она не нуждается, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В Валуйском городском округе в селе Солоти в результате работы ПВО осколками ранен ребенок - у девочки четырнадцати лет непроникающее осколочное ранение левой половины грудной клетки. В госпитализации не нуждается - врачи оказали пострадавшей всю необходимую помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение", - написал Гладков. Утром в среду губернатор информировал, что село Солоти попало под украинский обстрел. По предварительным данным, пострадавших нет.
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происшествия, белгородская область, украина, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков
В Белгородской области девочка получила ранение при обстреле ВСУ

Гладков: девочка получила осколочное ранение при обстреле ВСУ села Солоти

© Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода
© Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Белгорода. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 3 янв - РИА Новости. Девочка-подросток получила осколочное ранение в результате обстрела со стороны Украины села Солоти в Валуйском округе, в госпитализации она не нуждается, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«
"В Валуйском городском округе в селе Солоти в результате работы ПВО осколками ранен ребенок - у девочки четырнадцати лет непроникающее осколочное ранение левой половины грудной клетки. В госпитализации не нуждается - врачи оказали пострадавшей всю необходимую помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение", - написал Гладков.
Утром в среду губернатор информировал, что село Солоти попало под украинский обстрел. По предварительным данным, пострадавших нет.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьУкраинаВячеслав Гладков
 
 
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