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В Белгородской области девочка получила ранение при обстреле ВСУ

В Белгородской области девочка получила ранение при обстреле ВСУ - РИА Новости, 03.01.2024

В Белгородской области девочка получила ранение при обстреле ВСУ

Девочка-подросток получила осколочное ранение в результате обстрела со стороны Украины села Солоти в Валуйском округе, в госпитализации она не нуждается,... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T10:06

2024-01-03T10:06

2024-01-03T10:20

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

украина

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 3 янв - РИА Новости. Девочка-подросток получила осколочное ранение в результате обстрела со стороны Украины села Солоти в Валуйском округе, в госпитализации она не нуждается, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В Валуйском городском округе в селе Солоти в результате работы ПВО осколками ранен ребенок - у девочки четырнадцати лет непроникающее осколочное ранение левой половины грудной клетки. В госпитализации не нуждается - врачи оказали пострадавшей всю необходимую помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение", - написал Гладков. Утром в среду губернатор информировал, что село Солоти попало под украинский обстрел. По предварительным данным, пострадавших нет.

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происшествия, белгородская область, украина, вячеслав гладков