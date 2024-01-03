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В Москве умер советский дипломат Тер-Газарянц - РИА Новости, 03.01.2024
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16:43 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/gazaryants-1919592609.html
В Москве умер советский дипломат Тер-Газарянц
В Москве умер советский дипломат Тер-Газарянц - РИА Новости, 03.01.2024
В Москве умер советский дипломат Тер-Газарянц
Советский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол в отставке Георгий Тер-Газарянц умер в Москве в последний день 2023 года, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T16:43
2024-01-03T16:43
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Советский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол в отставке Георгий Тер-Газарянц умер в Москве в последний день 2023 года, сообщили в МИД РФ. "Руководство министерства иностранных дел Российской Федерации и департамент Африки МИД России с глубоким прискорбием извещают, что 31 декабря 2023 года скончался Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке Георгий Арташесович Тер-Газарянц", - говорится в сообщении. Подчёркивается, что дипломат внёс большой вклад в развитие отношений России с африканскими странами. В описании биографии в МИД РФ рассказывается, что Тер-Газарянц, пройдя войну, окончил Военно-политическую академию имени Владимира Ленина и в 1950 году начал свою карьеру первым секретарем ЦК ЛКСМ Армении. В период с 1955 по 1973 годы занимал должности заместителя председателя Антифашистского комитета советской молодежи, заведующего отделом ЦК ВЛКСМ, старшего референта отдела ЦК КПСС, секретаря и второго секретаря ЦК КП Армении. А в марте 1973 года дипломат был назначен послом СССР в Сенегале, после, в июне 1981 года, послом в Зимбабве. Светлая и добрая память о Георгии Арташесовиче Тер-Газарянце навсегда сохранится в памяти его родных и близких, друзей и товарищей по работе", - добавил в МИД РФ.
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москва, россия, армения, владимир ленин (владимир ульянов), кпсс, влксм, происшествия
Москва, Россия, Армения, Владимир Ленин (Владимир Ульянов), КПСС, ВЛКСМ, Происшествия
В Москве умер советский дипломат Тер-Газарянц

МИД: в Москве умер советский дипломат Тер-Газарянц

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкГеоргий Тер-Газарянц
Георгий Тер-Газарянц - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Георгий Тер-Газарянц. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Советский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол в отставке Георгий Тер-Газарянц умер в Москве в последний день 2023 года, сообщили в МИД РФ.
"Руководство министерства иностранных дел Российской Федерации и департамент Африки МИД России с глубоким прискорбием извещают, что 31 декабря 2023 года скончался Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке Георгий Арташесович Тер-Газарянц", - говорится в сообщении.
Подчёркивается, что дипломат внёс большой вклад в развитие отношений России с африканскими странами.
В описании биографии в МИД РФ рассказывается, что Тер-Газарянц, пройдя войну, окончил Военно-политическую академию имени Владимира Ленина и в 1950 году начал свою карьеру первым секретарем ЦК ЛКСМ Армении. В период с 1955 по 1973 годы занимал должности заместителя председателя Антифашистского комитета советской молодежи, заведующего отделом ЦК ВЛКСМ, старшего референта отдела ЦК КПСС, секретаря и второго секретаря ЦК КП Армении. А в марте 1973 года дипломат был назначен послом СССР в Сенегале, после, в июне 1981 года, послом в Зимбабве.
Светлая и добрая память о Георгии Арташесовиче Тер-Газарянце навсегда сохранится в памяти его родных и близких, друзей и товарищей по работе", - добавил в МИД РФ.
 
МоскваРоссияАрменияВладимир Ленин (Владимир Ульянов)КПССВЛКСМПроисшествия
 
 
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