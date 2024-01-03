https://ria.ru/20240103/gaza-1919618866.html
ООН высказалась против заявлений Израиля о перемещении палестинцев из Газы
ООН высказалась против заявлений Израиля о перемещении палестинцев из Газы - РИА Новости, 03.01.2024
ООН высказалась против заявлений Израиля о перемещении палестинцев из Газы
ООН выступает против насильственного перемещения палестинцев, заявила сотрудница пресс-службы ООН Флоренсия Сото Ниньо на брифинге, комментируя заявления... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T20:31
2024-01-03T20:31
2024-01-03T20:54
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ООН, 3 янв – РИА Новости. ООН выступает против насильственного перемещения палестинцев, заявила сотрудница пресс-службы ООН Флоренсия Сото Ниньо на брифинге, комментируя заявления израильского министра.Ее попросили прокомментировать заявление министра финансов, который по словам журналиста, выступил за перемещение палестинцев из сектора Газа."Мы в принципе полностью выступаем против насильного перемещения. Это должно быть абсолютно ясно", - сказала Сото Ниньо."Никто не должен выступать за массовое перемещение палестинцев из Газы. Каждое лицо имеет право на защиту от насильственного перемещения", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20231226/gaza-1918138831.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, израиль, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН, Израиль, В мире
ООН высказалась против заявлений Израиля о перемещении палестинцев из Газы
Ниньо: ООН против заявлений израильского министра о перемещении жителей из Газы
ООН, 3 янв – РИА Новости. ООН выступает против насильственного перемещения палестинцев, заявила сотрудница пресс-службы ООН Флоренсия Сото Ниньо на брифинге, комментируя заявления израильского министра.
Ее попросили прокомментировать заявление министра финансов, который по словам журналиста, выступил за перемещение палестинцев из сектора Газа.
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"Мы в принципе полностью выступаем против насильного перемещения. Это должно быть абсолютно ясно", - сказала Сото Ниньо.
"Никто не должен выступать за массовое перемещение палестинцев из Газы. Каждое лицо имеет право на защиту от насильственного перемещения", - подчеркнула она.
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