Рейтинг@Mail.ru
ООН высказалась против заявлений Израиля о перемещении палестинцев из Газы - РИА Новости, 03.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:31 03.01.2024 (обновлено: 20:54 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/gaza-1919618866.html
ООН высказалась против заявлений Израиля о перемещении палестинцев из Газы
ООН высказалась против заявлений Израиля о перемещении палестинцев из Газы - РИА Новости, 03.01.2024
ООН высказалась против заявлений Израиля о перемещении палестинцев из Газы
ООН выступает против насильственного перемещения палестинцев, заявила сотрудница пресс-службы ООН Флоренсия Сото Ниньо на брифинге, комментируя заявления... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T20:31
2024-01-03T20:54
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
оон
израиль
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0a/1914946620_0:270:3070:1997_1920x0_80_0_0_c2aa68852fdb40178e077b6fb4e13023.jpg
ООН, 3 янв – РИА Новости. ООН выступает против насильственного перемещения палестинцев, заявила сотрудница пресс-службы ООН Флоренсия Сото Ниньо на брифинге, комментируя заявления израильского министра.Ее попросили прокомментировать заявление министра финансов, который по словам журналиста, выступил за перемещение палестинцев из сектора Газа."Мы в принципе полностью выступаем против насильного перемещения. Это должно быть абсолютно ясно", - сказала Сото Ниньо."Никто не должен выступать за массовое перемещение палестинцев из Газы. Каждое лицо имеет право на защиту от насильственного перемещения", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20231226/gaza-1918138831.html
https://radiosputnik.ru/20231205/gaza-1913863033.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0a/1914946620_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_30f4122ddcfb77cefdac23f291f71da8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, израиль, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН, Израиль, В мире
ООН высказалась против заявлений Израиля о перемещении палестинцев из Газы

Ниньо: ООН против заявлений израильского министра о перемещении жителей из Газы

© AP Photo / Mohammed DahmanПоследствия разрушений в секторе Газа
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© AP Photo / Mohammed Dahman
Последствия разрушений в секторе Газа
Читать ria.ru в
ООН, 3 янв – РИА Новости. ООН выступает против насильственного перемещения палестинцев, заявила сотрудница пресс-службы ООН Флоренсия Сото Ниньо на брифинге, комментируя заявления израильского министра.
Ее попросили прокомментировать заявление министра финансов, который по словам журналиста, выступил за перемещение палестинцев из сектора Газа.
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Эксперт: действия армии Израиля в Газе нанесли серьезный урон имиджу страны
26 декабря 2023, 12:38
"Мы в принципе полностью выступаем против насильного перемещения. Это должно быть абсолютно ясно", - сказала Сото Ниньо.
"Никто не должен выступать за массовое перемещение палестинцев из Газы. Каждое лицо имеет право на защиту от насильственного перемещения", - подчеркнула она.
Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Эксперт предупредил о последствиях возможного затопления тоннелей под Газой
5 декабря 2023, 13:32
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуООНИзраильВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала