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СМИ: в США считают, что ХАМАС использовало больницу Аш-Шифа против Израиля - РИА Новости, 03.01.2024
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13:53 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/gaza-1919574462.html
СМИ: в США считают, что ХАМАС использовало больницу Аш-Шифа против Израиля
СМИ: в США считают, что ХАМАС использовало больницу Аш-Шифа против Израиля - РИА Новости, 03.01.2024
СМИ: в США считают, что ХАМАС использовало больницу Аш-Шифа против Израиля
Разведка США считает, что палестинское движение ХАМАС использовало больницу Аш-Шифа в секторе Газа в качестве командного пункта и места удержания части пленных, РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T13:53
2024-01-03T13:53
в мире
израиль
сша
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Разведка США считает, что палестинское движение ХАМАС использовало больницу Аш-Шифа в секторе Газа в качестве командного пункта и места удержания части пленных, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американского чиновника. "Разведка США уверена в своих оценках по этому вопросу и обладает независимо подтвержденной информацией об использовании ХАМАС и ИГ* больничного комплекса для различных целей, связанных с кампанией против Израиля", - говорится в отчете разведки, с которым ознакомился источник агентства. По мнению американской разведки, ХАМАС "использовали больничный комплекс Аш-Шифа и расположенные под ним объекты для размещения командной инфраструктуры, осуществления определенной деятельности по командованию и контролю, хранения некоторого оружия и удержания по меньшей мере нескольких заложников". В США также полагают, что члены палестинского движения покинули больницу за несколько дней до рейда израильской армии 15 ноября, уничтожив важные документы и электронику. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным Минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 22 тысячи, более 57 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html
израиль
сша
сектор газа
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в мире, израиль, сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, США, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
СМИ: в США считают, что ХАМАС использовало больницу Аш-Шифа против Израиля

AP: разведка США считает, что ХАМАС прятало заложников в больнице Аш-Шифа

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные рядом с больницей "Аш-Шифа" в Газе
Израильские военные рядом с больницей Аш-Шифа в Газе - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные рядом с больницей "Аш-Шифа" в Газе
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Разведка США считает, что палестинское движение ХАМАС использовало больницу Аш-Шифа в секторе Газа в качестве командного пункта и места удержания части пленных, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американского чиновника.
"Разведка США уверена в своих оценках по этому вопросу и обладает независимо подтвержденной информацией об использовании ХАМАС и ИГ* больничного комплекса для различных целей, связанных с кампанией против Израиля", - говорится в отчете разведки, с которым ознакомился источник агентства.
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По мнению американской разведки, ХАМАС "использовали больничный комплекс Аш-Шифа и расположенные под ним объекты для размещения командной инфраструктуры, осуществления определенной деятельности по командованию и контролю, хранения некоторого оружия и удержания по меньшей мере нескольких заложников".
В США также полагают, что члены палестинского движения покинули больницу за несколько дней до рейда израильской армии 15 ноября, уничтожив важные документы и электронику.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
По данным Минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 22 тысячи, более 57 тысяч получили ранения.
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ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
 
В миреИзраильСШАХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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