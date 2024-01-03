https://ria.ru/20240103/gaza-1919574462.html

СМИ: в США считают, что ХАМАС использовало больницу Аш-Шифа против Израиля

СМИ: в США считают, что ХАМАС использовало больницу Аш-Шифа против Израиля - РИА Новости, 03.01.2024

СМИ: в США считают, что ХАМАС использовало больницу Аш-Шифа против Израиля

Разведка США считает, что палестинское движение ХАМАС использовало больницу Аш-Шифа в секторе Газа в качестве командного пункта и места удержания части пленных, РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T13:53

2024-01-03T13:53

2024-01-03T13:53

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Разведка США считает, что палестинское движение ХАМАС использовало больницу Аш-Шифа в секторе Газа в качестве командного пункта и места удержания части пленных, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американского чиновника. "Разведка США уверена в своих оценках по этому вопросу и обладает независимо подтвержденной информацией об использовании ХАМАС и ИГ* больничного комплекса для различных целей, связанных с кампанией против Израиля", - говорится в отчете разведки, с которым ознакомился источник агентства. По мнению американской разведки, ХАМАС "использовали больничный комплекс Аш-Шифа и расположенные под ним объекты для размещения командной инфраструктуры, осуществления определенной деятельности по командованию и контролю, хранения некоторого оружия и удержания по меньшей мере нескольких заложников". В США также полагают, что члены палестинского движения покинули больницу за несколько дней до рейда израильской армии 15 ноября, уничтожив важные документы и электронику. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным Минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 22 тысячи, более 57 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа