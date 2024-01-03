https://ria.ru/20240103/gaza-1919526932.html
В ООН призвали добиваться устойчивого прекращения огня в Газе
В ООН призвали добиваться устойчивого прекращения огня в Газе - РИА Новости, 03.01.2024
В ООН призвали добиваться устойчивого прекращения огня в Газе
Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер призвал добиваться устойчивого прекращения огня в секторе Газа – решения чисто в гуманитарном измерении недостаточно. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T00:07
2024-01-03T00:07
2024-01-03T00:07
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ООН, 2 янв – РИА Новости. Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер призвал добиваться устойчивого прекращения огня в секторе Газа – решения чисто в гуманитарном измерении недостаточно. По его словам, террористическая атака ХАМАС 7 октября не дает Израилю "права отвечать в диспропорциональной манере и охотиться на мирных граждан". "Мы хотим видеть полное соблюдение женевских конвенций, законов войны. Мирные граждане не должны становиться целью. К сожалению, они ею являются. Это должно прекратиться. Франция признает право Израиля охотиться на террористов ХАМАС, но хотела бы видеть устойчивое прекращение огня. Мы хотим, чтобы трагедия прекратилась как можно скорее", - сказал де Ривьер. "В Газе 2 миллиона гражданских – это не 2 миллиона террористов", - добавил он По его словам, принятые две резолюции СБ ООН по кризису в Газе "к сожалению, сфокусированы на гуманитарной помощи". "Но роль СБ ООН не только в том, чтобы решать симптомы кризиса, но и в том, чтобы попытаться исправить кризис", - отметил постпред. "Решения в гуманитарном измерении абсолютно недостаточно. Нам надо добиваться устойчивого прекращения огня, которое бы привело к постоянному прекращению огня, это позволило бы улучшить ситуацию", - заключил он.
https://ria.ru/20240102/israel-1919525637.html
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в мире, франция, израиль, николя де ривьер, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Франция, Израиль, Николя Де Ривьер, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
В ООН призвали добиваться устойчивого прекращения огня в Газе
Постпред Франции при ООН призвал добиваться устойчивого прекращения огня в Газе
ООН, 2 янв – РИА Новости. Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер призвал добиваться устойчивого прекращения огня в секторе Газа – решения чисто в гуманитарном измерении недостаточно.
По его словам, террористическая атака ХАМАС
7 октября не дает Израилю
"права отвечать в диспропорциональной манере и охотиться на мирных граждан".
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"Мы хотим видеть полное соблюдение женевских конвенций, законов войны. Мирные граждане не должны становиться целью. К сожалению, они ею являются. Это должно прекратиться. Франция признает право Израиля охотиться на террористов ХАМАС, но хотела бы видеть устойчивое прекращение огня. Мы хотим, чтобы трагедия прекратилась как можно скорее", - сказал де Ривьер.
"В Газе 2 миллиона гражданских – это не 2 миллиона террористов", - добавил он
По его словам, принятые две резолюции СБ ООН по кризису в Газе "к сожалению, сфокусированы на гуманитарной помощи".
"Но роль СБ ООН не только в том, чтобы решать симптомы кризиса, но и в том, чтобы попытаться исправить кризис", - отметил постпред.
"Решения в гуманитарном измерении абсолютно недостаточно. Нам надо добиваться устойчивого прекращения огня, которое бы привело к постоянному прекращению огня, это позволило бы улучшить ситуацию", - заключил он.
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