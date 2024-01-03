https://ria.ru/20240103/frantsiya-1919599257.html

Франция запретит некоторым израильским поселенцам въезд на свою территорию

Франция запретит некоторым израильским поселенцам въезд на свою территорию - РИА Новости, 03.01.2024

Франция запретит некоторым израильским поселенцам въезд на свою территорию

Франция введет запрет на въезд на свою территорию для ряда израильских поселенцев, сообщил МИД республики в коммюнике. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T17:31

2024-01-03T17:31

2024-01-03T17:38

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

израиль

западный берег реки иордан

франция

владимир путин

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ПАРИЖ, 3 янв – РИА Новости. Франция введет запрет на въезд на свою территорию для ряда израильских поселенцев, сообщил МИД республики в коммюнике. "Франция примет меры по введению административного запрета на въезд на свою территорию в отношении экстремистских израильских поселенцев, которые виновны в насилии в отношении палестинских граждан на Западном берегу реки Иордан. Введение этих мер на национальном уровне требует предварительной работы по идентификации этих потенциальных лиц и сбору информации с тем, чтобы собрать правовую базу", - говорится в сообщении французского МИД. В ведомстве напомнили, что Париж выступает за принятие санкций на европейском уровне. В МИД отметили, что Франция "в целом твердо осуждает политику поселений", которая является незаконной. "В этом отношении мы призываем власти Израиля отказаться от принятых решений о расширении заселения палестинских территорий. Это отдаляет перспективу создания палестинского государства, что является единственным возможным решением для Израиля и Палестины жить в мире и безопасности на их территориях", - добавили во французском МИД. В начале декабря официальный представитель МИД Франции Анн-Клэр Лежандр сообщала, что Франция работает над санкциями против израильских поселенцев и обсуждает их с партнёрами в ЕС. МИД Франции неоднократно выступал с осуждением атак Израиля против гражданского населения в Газе, а также против действий израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан. Франция призывала Израиль "немедленно принять необходимые меры, чтобы прекратить эти неприемлемые атаки и защитить гражданское население, что является его обязанностью в качестве государства-оккупанта". В ведомстве подчеркивали, что международное сообщество "может сыграть роль в том, чтобы остановить это насилие, которое подрывает перспективы мирного урегулирования". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 22 тысячи, более 57 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231226/gaza-1918138831.html

https://ria.ru/20231207/gaza-1914434733.html

https://ria.ru/20231201/gaza-1913096250.html

https://ria.ru/20231129/gaza-1912640068.html

израиль

западный берег реки иордан

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, западный берег реки иордан, франция, владимир путин, хамас, оон, евросоюз