https://ria.ru/20240103/france-1919580854.html

На севере Франции 1,5 тысячи жителей остались без света из-за наводнений

На севере Франции 1,5 тысячи жителей остались без света из-за наводнений - РИА Новости, 03.01.2024

На севере Франции 1,5 тысячи жителей остались без света из-за наводнений

Около 1,5 тысячи человек остались без электричества во французском департаменте Па-де-Кале на севере страны в результате очередных сильных наводнений, сообщила... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T14:58

2024-01-03T14:58

2024-01-03T14:58

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жеральд дарманен

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ПАРИЖ, 3 янв — РИА Новости. Около 1,5 тысячи человек остались без электричества во французском департаменте Па-де-Кале на севере страны в результате очередных сильных наводнений, сообщила в среду префектура департамента. "1 450 потребителей остались без электричества", — проводятся последние данные по ситуации, опубликованные на сайте префектуры Па-де-Кале. Вместе с этим 2,1 тысячи жителей в ряде коммун столкнулись с ограничениями в пользовании водой после попадания вод поверхностного стока в водосборный бассейн. В связи с этим была организована раздача воды в бутылках, сообщают власти. С начала наводнений несколько дней назад было произведено 198 операций по эвакуации жителей из своих домов, о пострадавших не сообщалось, уточняет префектура. По указаниям главы французского МВД Жеральда Дарманена, 120 спасателей были направлены в регион для оказания поддержки местным службам, говорится в сообщении. Это не первый эпизод сильных наводнений в департаменте Па-де-Кале за последние несколько месяцев. В ноябре минувшего года север Франции столкнулся с рекордным ливнями и высокими волнами. Несколько дней подряд Национальная метеорологическая служба "Метео-Франс" отмечала наивысший - "красный" - статус природной угрозы в регионе. Тысячи людей столкнулись с перебоями в водоснабжении, сотни домохозяйств остались без электричества, несколько человек пострадали. Ущерб от сильных наводнений в Па-де-Кале превысил 100 миллионов евро, при этом только восстановление дорог обойдется в 50 миллионов евро.

https://ria.ru/20231226/evakuatsiya-1918332734.html

https://radiosputnik.ru/20231225/navodnenie-1918049832.html

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в мире, франция, жеральд дарманен