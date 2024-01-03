https://ria.ru/20240103/faraon-1913611312.html

"Вскрывать было ошибкой". Какую загадку оставил самый известный фараон

"Вскрывать было ошибкой". Какую загадку оставил самый известный фараон - РИА Новости, 03.01.2024

"Вскрывать было ошибкой". Какую загадку оставил самый известный фараон

Ровно сто лет назад британские археологи вскрыли саркофаг Тутанхамона. За грандиозным научным событием потянулся шлейф мистики, известный как "проклятие... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T08:00

2024-01-03T08:00

2024-01-03T10:57

религия

луксор

тутанхамон

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости, Сергей Проскурин. Ровно сто лет назад британские археологи вскрыли саркофаг Тутанхамона. За грандиозным научным событием потянулся шлейф мистики, известный как "проклятие фараона". Но ученые объяснили, в чем дело. О причине таинственных смертей — в материале РИА Новости.Игра стоила свеч"Видите ли вы там что-нибудь? — О да, удивительные вещи. Слишком хорошо, чтобы быть правдой". Этот короткий диалог состоялся 26 ноября 1922-го. Впрочем, какие-либо слова были излишними. Вещи говорили сами за себя. В тот день миру явили гробницу Тутанхамона.Идеей найти ее британский исследователь-любитель Говард Картер загорелся еще в начале века. Помешала Первая мировая война. Да и спонсоров не было. Мол, искать в Долине царей нечего — все исследовали вдоль и поперек.Один все же нашелся. Британский богач и собиратель древностей Джордж Герберт, граф Карнарвон, выделил средства. Но шли месяцы, а от археолога — никаких вестей.Каково же было изумление магната, когда 6 ноября он получил телеграмму из Луксора: "Наконец сделали удивительное открытие в долине: великолепная гробница с нетронутыми печатями; ждем вашего прибытия".Рабочие Картера расчистили участок, на котором когда-то была деревушка египетских строителей. Ничего интересного. Но исследователь решил, что копать здесь все же стоит. И не прогадал.Под остатками одной из хижин проступила массивная каменная ступень, за ней вторая, третья. Подземный коридор привел к заштукатуренной стене с печатями. Шакал и девять луков — царские знаки.Проделав небольшое отверстие, Картер заглянул внутрь. В тусклом свете керосиновой лампы заиграло золото. "Слишком хорошо, чтобы быть правдой"."Когда мои глаза привыкли к освещению, детали комнаты медленно проступили сквозь дымку. Странные животные, статуи и сосуды — повсюду отблеск золота", — вспоминал археолог.Роскошная колесница, царский трон, вазы, несколько ларей, множество ценнейших артефактов. И дверь с надписью "Небхепрура". Усыпальница.Расплата за содеянноеКартер вскрывал ее один, 3 января 1924-го. Лорд Карнарвон неожиданно скончался годом ранее. По официальной версии — от заражения крови: неудачно порезался бритвой в месте укуса комара.У английской писательницы Марии Корелли было другое мнение. "Самое жестокое наказание ждет незваного гостя, вошедшего в гробницу", — объяснила она.Сэр Артур Конан Дойл был не только автором детективов про Шерлока Холмса, но и известным спиритуалистом, любителем всего таинственного. По его мнению, Карнарвона убили некие "элементали", созданные жрецами для охраны усыпальницы.По страницам газет гуляла надпись, якобы высеченная на стене склепа: "Тех, кто войдет в эту священную гробницу, вскоре посетят крылья смерти".Картер этим возмущался. "Чувство египтолога <...> — это чувство не страха, а уважения и трепета, <...> полностью противоположное глупым суевериям", — говорил он.Тем не менее в последующие пять лет при странных обстоятельствах скончались еще несколько человек, причастных к открытию.В 1923-м ушел из жизни египетский принц Али Камель Фахми Бей, в 1924-м — рентгенолог сэр Арчибальд Дуглас-Рейд, в 1928-м — археолог Артур Мейс, в 1929-м — секретарь Говарда Картера Ричард Бартель."Благотворное проклятие"Ученые детально изучили настенные надписи в усыпальнице. Никаких намеков на "наказание расхитителям".Предположили "пещерную болезнь", вызываемую микроскопическими грибками Aspergillus. При ослабленном иммунитете они поражают дыхательные пути. Египетские склепы — благоприятная среда для их размножения."Потенциально вредные грибы выживают в гробницах чрезвычайно долго. И результаты исследований показывают, что такие длительные фазы покоя могут привести к повышенной вирулентности", — указывали английские медики Шериф и Тарик Эль-Тавиль.Вероятнее всего, лорд Карнарвон погиб как раз из-за Aspergillus. Их споры "особенно хорошо растут на зерне, которого было много в гробнице Тутанхамона", отмечали специалисты.Косвенно теория подтвердилась при вскрытии могилы литовского князя Казимира Ягеллончика в 1973-м. Все участники эксгумации умерли в течение нескольких лет от некоей легочной инфекции.Окончательно миф о проклятии фараона развеяло простое сопоставление фактов. Так, исследователи исключили из "списка жертв" принца Али Камеля Фахми Бея (его застрелила собственная жена) и рентгенолога Арчибальда Дугласа-Рейда (он получил большую дозу облучения).Известный иллюзионист и научный скептик Джеймс Рэнди в одной из своих книг отметил: средняя продолжительность жизни большинства участников экспедиции после вскрытия гробницы — 23 года.Картер умер в 1939-м в возрасте 64 лет от рака. Сержант Ричард Адамсон, круглосуточно охранявший вход в погребальную камеру, дожил до 1982-го. "Благотворное оказалось проклятие", — с иронией подытоживает Джеймс Рэнди.

https://ria.ru/20231119/russkie-1910143821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

луксор, тутанхамон, аналитика - религия и мировоззрение