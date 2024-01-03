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СМИ: Эрдоган передаст президенту Ирана предложения по урегулированию в Газе - РИА Новости, 03.01.2024
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08:38 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/erdogan-1919545473.html
СМИ: Эрдоган передаст президенту Ирана предложения по урегулированию в Газе
СМИ: Эрдоган передаст президенту Ирана предложения по урегулированию в Газе - РИА Новости, 03.01.2024
СМИ: Эрдоган передаст президенту Ирана предложения по урегулированию в Газе
Президент Ирана Эбрахим Раиси прибудет в четверг с визитом в Турцию, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган передаст иранскому коллеге предложения Анкары по... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T08:38
2024-01-03T08:38
в мире
турция
иран
израиль
реджеп тайип эрдоган
ибрахим раиси
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АНКАРА, 3 янв - РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси прибудет в четверг с визитом в Турцию, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган передаст иранскому коллеге предложения Анкары по урегулированию в Газе, сообщила газета Star со ссылкой на источники. "Первым гостем президента Эрдогана в этом году станет президент Ирана Ибрагим Раиси. Ожидается, что иранский лидер прибудет в Турцию с официальным визитом завтра. Во время встречи Эрдогана и Раиси будут обсуждаться нападения Израиля на Газу и двусторонние отношения", - сообщило издание. По данным издания, сначала лидеры двух стран проведут встречу с глазу на глаз. Затем состоится 8-е заседание турецко-иранского Совета сотрудничества высокого уровня. "На этом заседании будут оценены во всех аспектах шаги, которые можно предпринять для улучшения существующих отношений в таких областях, как экономика, торговля, энергетика, транспорт и оборонная промышленность. Будут подписаны соглашения о сотрудничестве в различных областях", - уточнила газета. "Одним из приоритетных пунктов повестки дня встречи Эрдогана и Раиси станут атаки Израиля на Газу", - пишет газета. "Лидеры обсудят, что можно сделать для прекращения гуманитарного кризиса в регионе и достижения постоянного прекращения огня. Президент Эрдоган передаст иранскому коллеге предложения Турции по решению проблемы", - говорится в сообщении. Эрдоган и Раиси также обсудят события на Южном Кавказе и в Сирии и борьбу с терроризмом.
https://ria.ru/20231026/erdogan-1905291063.html
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турция
иран
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в мире, турция, иран, израиль, реджеп тайип эрдоган, ибрахим раиси, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Турция, Иран, Израиль, Реджеп Тайип Эрдоган, Ибрахим Раиси, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: Эрдоган передаст президенту Ирана предложения по урегулированию в Газе

Star: Эрдоган обсудит с президентом Ирана Раиси урегулирование в секторе Газе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 3 янв - РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси прибудет в четверг с визитом в Турцию, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган передаст иранскому коллеге предложения Анкары по урегулированию в Газе, сообщила газета Star со ссылкой на источники.
"Первым гостем президента Эрдогана в этом году станет президент Ирана Ибрагим Раиси. Ожидается, что иранский лидер прибудет в Турцию с официальным визитом завтра. Во время встречи Эрдогана и Раиси будут обсуждаться нападения Израиля на Газу и двусторонние отношения", - сообщило издание.
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26 октября 2023, 08:00
По данным издания, сначала лидеры двух стран проведут встречу с глазу на глаз. Затем состоится 8-е заседание турецко-иранского Совета сотрудничества высокого уровня.
"На этом заседании будут оценены во всех аспектах шаги, которые можно предпринять для улучшения существующих отношений в таких областях, как экономика, торговля, энергетика, транспорт и оборонная промышленность. Будут подписаны соглашения о сотрудничестве в различных областях", - уточнила газета.
"Одним из приоритетных пунктов повестки дня встречи Эрдогана и Раиси станут атаки Израиля на Газу", - пишет газета.
«
"Лидеры обсудят, что можно сделать для прекращения гуманитарного кризиса в регионе и достижения постоянного прекращения огня. Президент Эрдоган передаст иранскому коллеге предложения Турции по решению проблемы", - говорится в сообщении.
Эрдоган и Раиси также обсудят события на Южном Кавказе и в Сирии и борьбу с терроризмом.
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В миреТурцияИранИзраильРеджеп Тайип ЭрдоганИбрахим РаисиОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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