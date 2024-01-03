СМИ: Эрдоган передаст президенту Ирана предложения по урегулированию в Газе
Star: Эрдоган обсудит с президентом Ирана Раиси урегулирование в секторе Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 3 янв - РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси прибудет в четверг с визитом в Турцию, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган передаст иранскому коллеге предложения Анкары по урегулированию в Газе, сообщила газета Star со ссылкой на источники.
"Первым гостем президента Эрдогана в этом году станет президент Ирана Ибрагим Раиси. Ожидается, что иранский лидер прибудет в Турцию с официальным визитом завтра. Во время встречи Эрдогана и Раиси будут обсуждаться нападения Израиля на Газу и двусторонние отношения", - сообщило издание.
По данным издания, сначала лидеры двух стран проведут встречу с глазу на глаз. Затем состоится 8-е заседание турецко-иранского Совета сотрудничества высокого уровня.
"На этом заседании будут оценены во всех аспектах шаги, которые можно предпринять для улучшения существующих отношений в таких областях, как экономика, торговля, энергетика, транспорт и оборонная промышленность. Будут подписаны соглашения о сотрудничестве в различных областях", - уточнила газета.
"Одним из приоритетных пунктов повестки дня встречи Эрдогана и Раиси станут атаки Израиля на Газу", - пишет газета.
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"Лидеры обсудят, что можно сделать для прекращения гуманитарного кризиса в регионе и достижения постоянного прекращения огня. Президент Эрдоган передаст иранскому коллеге предложения Турции по решению проблемы", - говорится в сообщении.
Эрдоган и Раиси также обсудят события на Южном Кавказе и в Сирии и борьбу с терроризмом.