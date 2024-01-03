https://ria.ru/20240103/erdogan-1919545473.html

СМИ: Эрдоган передаст президенту Ирана предложения по урегулированию в Газе

СМИ: Эрдоган передаст президенту Ирана предложения по урегулированию в Газе - РИА Новости, 03.01.2024

СМИ: Эрдоган передаст президенту Ирана предложения по урегулированию в Газе

Президент Ирана Эбрахим Раиси прибудет в четверг с визитом в Турцию, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган передаст иранскому коллеге предложения Анкары по... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T08:38

2024-01-03T08:38

2024-01-03T08:38

в мире

турция

иран

израиль

реджеп тайип эрдоган

ибрахим раиси

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АНКАРА, 3 янв - РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси прибудет в четверг с визитом в Турцию, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган передаст иранскому коллеге предложения Анкары по урегулированию в Газе, сообщила газета Star со ссылкой на источники. "Первым гостем президента Эрдогана в этом году станет президент Ирана Ибрагим Раиси. Ожидается, что иранский лидер прибудет в Турцию с официальным визитом завтра. Во время встречи Эрдогана и Раиси будут обсуждаться нападения Израиля на Газу и двусторонние отношения", - сообщило издание. По данным издания, сначала лидеры двух стран проведут встречу с глазу на глаз. Затем состоится 8-е заседание турецко-иранского Совета сотрудничества высокого уровня. "На этом заседании будут оценены во всех аспектах шаги, которые можно предпринять для улучшения существующих отношений в таких областях, как экономика, торговля, энергетика, транспорт и оборонная промышленность. Будут подписаны соглашения о сотрудничестве в различных областях", - уточнила газета. "Одним из приоритетных пунктов повестки дня встречи Эрдогана и Раиси станут атаки Израиля на Газу", - пишет газета. "Лидеры обсудят, что можно сделать для прекращения гуманитарного кризиса в регионе и достижения постоянного прекращения огня. Президент Эрдоган передаст иранскому коллеге предложения Турции по решению проблемы", - говорится в сообщении. Эрдоган и Раиси также обсудят события на Южном Кавказе и в Сирии и борьбу с терроризмом.

https://ria.ru/20231026/erdogan-1905291063.html

https://ria.ru/20240103/ugrozy-1919494906.html

турция

иран

израиль

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, иран, израиль, реджеп тайип эрдоган, ибрахим раиси, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году