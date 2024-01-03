https://ria.ru/20240103/dtp-1919591680.html

В Новосибирской области в ДТП погибли четыре человека

В Новосибирской области в ДТП погибли четыре человека - РИА Новости, 03.01.2024

В Новосибирской области в ДТП погибли четыре человека

Четыре человека погибли в среду в дорожно-транспортном происшествия в Новосибирской области, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T16:37

2024-01-03T16:37

2024-01-03T16:37

происшествия

новосибирская область

кемерово

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 3 янв - РИА Новости. Четыре человека погибли в среду в дорожно-транспортном происшествия в Новосибирской области, сообщает ГУМВД по региону. По данным ведомства, около 14.50 (10.55 мск) 44-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Ractis, двигался по автодороге Р-255 "Сибирь" со стороны Кемерово в направлении города Новосибирска и, по предварительной информации, при обгоне не справившись с управлением, столкнулся со встречным Huinday Tucson под управлением мужчины 1969 года рождения. После чего Toyota столкнулась с попутным грузовым автомобилем Volvo, под управлением мужчины 1980 года рождения. "В результате происшествия погибли: водитель и две женщины-пассажирки Toyota, на вид 40 и 25 лет (возраст и личности устанавливаются). Водитель автомобиля Huindai скончался в районной больнице не приходя в сознание", - говорится в сообщении. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Госавтоинспекция Новосибирской области рекомендует в сложных метеорологических условиях (снег и сильный ветер) не превышать скоростной режим, соблюдать безопасную дистанцию, при обгоне быть предельно внимательными.

https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html

https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html

новосибирская область

кемерово

новосибирск

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происшествия, новосибирская область, кемерово, новосибирск