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В Новосибирской области в ДТП погибли четыре человека - РИА Новости, 03.01.2024
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16:37 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/dtp-1919591680.html
В Новосибирской области в ДТП погибли четыре человека
В Новосибирской области в ДТП погибли четыре человека - РИА Новости, 03.01.2024
В Новосибирской области в ДТП погибли четыре человека
Четыре человека погибли в среду в дорожно-транспортном происшествия в Новосибирской области, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T16:37
2024-01-03T16:37
происшествия
новосибирская область
кемерово
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 3 янв - РИА Новости. Четыре человека погибли в среду в дорожно-транспортном происшествия в Новосибирской области, сообщает ГУМВД по региону. По данным ведомства, около 14.50 (10.55 мск) 44-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Ractis, двигался по автодороге Р-255 "Сибирь" со стороны Кемерово в направлении города Новосибирска и, по предварительной информации, при обгоне не справившись с управлением, столкнулся со встречным Huinday Tucson под управлением мужчины 1969 года рождения. После чего Toyota столкнулась с попутным грузовым автомобилем Volvo, под управлением мужчины 1980 года рождения. "В результате происшествия погибли: водитель и две женщины-пассажирки Toyota, на вид 40 и 25 лет (возраст и личности устанавливаются). Водитель автомобиля Huindai скончался в районной больнице не приходя в сознание", - говорится в сообщении. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Госавтоинспекция Новосибирской области рекомендует в сложных метеорологических условиях (снег и сильный ветер) не превышать скоростной режим, соблюдать безопасную дистанцию, при обгоне быть предельно внимательными.
https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html
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происшествия, новосибирская область, кемерово, новосибирск
Происшествия, Новосибирская область, Кемерово, Новосибирск
В Новосибирской области в ДТП погибли четыре человека

МВД: в Новосибирской области в ДТП погибли четыре человека

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 3 янв - РИА Новости. Четыре человека погибли в среду в дорожно-транспортном происшествия в Новосибирской области, сообщает ГУМВД по региону.
По данным ведомства, около 14.50 (10.55 мск) 44-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Ractis, двигался по автодороге Р-255 "Сибирь" со стороны Кемерово в направлении города Новосибирска и, по предварительной информации, при обгоне не справившись с управлением, столкнулся со встречным Huinday Tucson под управлением мужчины 1969 года рождения. После чего Toyota столкнулась с попутным грузовым автомобилем Volvo, под управлением мужчины 1980 года рождения.
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"В результате происшествия погибли: водитель и две женщины-пассажирки Toyota, на вид 40 и 25 лет (возраст и личности устанавливаются). Водитель автомобиля Huindai скончался в районной больнице не приходя в сознание", - говорится в сообщении.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Госавтоинспекция Новосибирской области рекомендует в сложных метеорологических условиях (снег и сильный ветер) не превышать скоростной режим, соблюдать безопасную дистанцию, при обгоне быть предельно внимательными.
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