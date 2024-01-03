https://ria.ru/20240103/chekhiya-1919616317.html

Полиция в Праге сообщила об инциденте у российского посольства

Полиция в Праге сообщила об инциденте у российского посольства - РИА Новости, 03.01.2024

Полиция в Праге сообщила об инциденте у российского посольства

Полиция Чехии сообщила об инциденте у посольства РФ в Праге, неизвестный с легковоспламеняющейся жидкостью держит зажигалку и не идет на контакт. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T20:01

2024-01-03T20:01

2024-01-03T20:10

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Полиция Чехии сообщила об инциденте у посольства РФ в Праге, неизвестный с легковоспламеняющейся жидкостью держит зажигалку и не идет на контакт."В настоящий момент мы работаем у посольства РФ, где неизвестный <…> отказывается идти на контакт. На место событий отправляем переговорщика", — сообщили правоохранители в соцсети Х уточнив, что у мужчины с собой зажигалка и легковоспламеняющаяся жидкость.

https://ria.ru/20231222/strelba-1917370416.html

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