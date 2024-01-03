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Полиция в Праге сообщила об инциденте у российского посольства - РИА Новости, 03.01.2024
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20:01 03.01.2024 (обновлено: 20:10 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/chekhiya-1919616317.html
Полиция в Праге сообщила об инциденте у российского посольства
Полиция в Праге сообщила об инциденте у российского посольства - РИА Новости, 03.01.2024
Полиция в Праге сообщила об инциденте у российского посольства
Полиция Чехии сообщила об инциденте у посольства РФ в Праге, неизвестный с легковоспламеняющейся жидкостью держит зажигалку и не идет на контакт. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T20:01
2024-01-03T20:10
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Полиция Чехии сообщила об инциденте у посольства РФ в Праге, неизвестный с легковоспламеняющейся жидкостью держит зажигалку и не идет на контакт."В настоящий момент мы работаем у посольства РФ, где неизвестный &lt;…&gt; отказывается идти на контакт. На место событий отправляем переговорщика", — сообщили правоохранители в соцсети Х уточнив, что у мужчины с собой зажигалка и легковоспламеняющаяся жидкость.
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в мире, россия, чехия, прага
В мире, Россия, Чехия, Прага
Полиция в Праге сообщила об инциденте у российского посольства

У посольства РФ в Праге мужчина держит зажигалку и воспламеняющуюся жидкость

© РИА Новости / Эдуард Эрбен | Перейти в медиабанкПосольство РФ в Праге
Посольство РФ в Праге - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
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Посольство РФ в Праге. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Полиция Чехии сообщила об инциденте у посольства РФ в Праге, неизвестный с легковоспламеняющейся жидкостью держит зажигалку и не идет на контакт.
"В настоящий момент мы работаем у посольства РФ, где неизвестный <…> отказывается идти на контакт. На место событий отправляем переговорщика", — сообщили правоохранители в соцсети Х уточнив, что у мужчины с собой зажигалка и легковоспламеняющаяся жидкость.
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