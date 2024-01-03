https://ria.ru/20240103/chekhiya-1919616317.html
Полиция в Праге сообщила об инциденте у российского посольства
Полиция в Праге сообщила об инциденте у российского посольства - РИА Новости, 03.01.2024
Полиция в Праге сообщила об инциденте у российского посольства
Полиция Чехии сообщила об инциденте у посольства РФ в Праге, неизвестный с легковоспламеняющейся жидкостью держит зажигалку и не идет на контакт. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T20:01
2024-01-03T20:01
2024-01-03T20:10
в мире
россия
чехия
прага
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729539019_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_6804ba6d210453165a18913231949184.jpg
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Полиция Чехии сообщила об инциденте у посольства РФ в Праге, неизвестный с легковоспламеняющейся жидкостью держит зажигалку и не идет на контакт."В настоящий момент мы работаем у посольства РФ, где неизвестный <…> отказывается идти на контакт. На место событий отправляем переговорщика", — сообщили правоохранители в соцсети Х уточнив, что у мужчины с собой зажигалка и легковоспламеняющаяся жидкость.
https://ria.ru/20231222/strelba-1917370416.html
россия
чехия
прага
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729539019_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e01d7d9f25cb5e2b66d2300dac168b32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, чехия, прага
В мире, Россия, Чехия, Прага
Полиция в Праге сообщила об инциденте у российского посольства
У посольства РФ в Праге мужчина держит зажигалку и воспламеняющуюся жидкость