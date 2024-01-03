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"Хезболла" заявила, что атака на пригород Бейрута не останется без ответа - РИА Новости, 03.01.2024
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20:53 03.01.2024 (обновлено: 21:03 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/beyrut-1919621637.html
"Хезболла" заявила, что атака на пригород Бейрута не останется без ответа
"Хезболла" заявила, что атака на пригород Бейрута не останется без ответа - РИА Новости, 03.01.2024
"Хезболла" заявила, что атака на пригород Бейрута не останется без ответа
Атака Израиля на южный пригород Бейрута не останется без ответа, заявил генсек ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T20:53
2024-01-03T21:03
в мире
бейрут
израиль
хезболла
хасан насрулла
исмаил хания
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касем сулеймани
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КАИР, 3 янв - РИА Новости. Атака Израиля на южный пригород Бейрута не останется без ответа, заявил генсек ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла.Во вторник национальное агентство Ливана NNA сообщило, что израильский беспилотник атаковал офис движения ХАМАС в Южном Бейруте, в результате его подрыва погибли шесть человек. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. Его гибель, а также гибель еще двух командиров военного крыла ХАМАС - "Бригад Аль-Кассама" и трех рядовых бойцов подтвердил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Израильские СМИ сообщили, что во время взрыва в Бейруте был убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана. Ливанское движение "Хезболлах" пригрозило Израилю ответом на эту атаку."То, что произошло вчера в южном пригороде (Бейрута - ред.), не останется без ответа и наказания", - сказал Насрулла в ходе выступления по случаю четвертой годовщины гибели иранского генерала, командующего спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.Генсек "Хезболлах" также охарактеризовал произошедшую во вторник атаку как "серьезное преступление".
https://ria.ru/20231201/gaza-1913096250.html
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в мире, бейрут, израиль, хезболла, хасан насрулла, исмаил хания, ливан, касем сулеймани, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Бейрут, Израиль, Хезболла, Хасан Насрулла, Исмаил Хания, Ливан, Касем Сулеймани, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" заявила, что атака на пригород Бейрута не останется без ответа

"Хезболла": атака Израиля на пригород Бейрута не останется без ответа

© РИА НовостиНа юге Бейрута прогремел взрыв в офисе ХАМАС
На юге Бейрута прогремел взрыв в офисе ХАМАС
© РИА Новости
На юге Бейрута прогремел взрыв в офисе ХАМАС
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КАИР, 3 янв - РИА Новости. Атака Израиля на южный пригород Бейрута не останется без ответа, заявил генсек ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла.
Во вторник национальное агентство Ливана NNA сообщило, что израильский беспилотник атаковал офис движения ХАМАС в Южном Бейруте, в результате его подрыва погибли шесть человек. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. Его гибель, а также гибель еще двух командиров военного крыла ХАМАС - "Бригад Аль-Кассама" и трех рядовых бойцов подтвердил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Израильские СМИ сообщили, что во время взрыва в Бейруте был убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана. Ливанское движение "Хезболлах" пригрозило Израилю ответом на эту атаку.
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"То, что произошло вчера в южном пригороде (Бейрута - ред.), не останется без ответа и наказания", - сказал Насрулла в ходе выступления по случаю четвертой годовщины гибели иранского генерала, командующего спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.
Генсек "Хезболлах" также охарактеризовал произошедшую во вторник атаку как "серьезное преступление".
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В миреБейрутИзраильХезболлаХасан НасруллаИсмаил ХанияЛиванКасем СулейманиХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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