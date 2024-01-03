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"Хезболла" заявила, что атака на пригород Бейрута не останется без ответа

"Хезболла" заявила, что атака на пригород Бейрута не останется без ответа - РИА Новости, 03.01.2024

"Хезболла" заявила, что атака на пригород Бейрута не останется без ответа

Атака Израиля на южный пригород Бейрута не останется без ответа, заявил генсек ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T20:53

2024-01-03T20:53

2024-01-03T21:03

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КАИР, 3 янв - РИА Новости. Атака Израиля на южный пригород Бейрута не останется без ответа, заявил генсек ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла.Во вторник национальное агентство Ливана NNA сообщило, что израильский беспилотник атаковал офис движения ХАМАС в Южном Бейруте, в результате его подрыва погибли шесть человек. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. Его гибель, а также гибель еще двух командиров военного крыла ХАМАС - "Бригад Аль-Кассама" и трех рядовых бойцов подтвердил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Израильские СМИ сообщили, что во время взрыва в Бейруте был убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана. Ливанское движение "Хезболлах" пригрозило Израилю ответом на эту атаку."То, что произошло вчера в южном пригороде (Бейрута - ред.), не останется без ответа и наказания", - сказал Насрулла в ходе выступления по случаю четвертой годовщины гибели иранского генерала, командующего спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.Генсек "Хезболлах" также охарактеризовал произошедшую во вторник атаку как "серьезное преступление".

https://ria.ru/20231201/gaza-1913096250.html

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