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Власти призвали белгородцев к бдительности из-за падения частей боеприпасов - РИА Новости, 03.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:50 03.01.2024 (обновлено: 16:07 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/belgorod-1919580197.html
Власти призвали белгородцев к бдительности из-за падения частей боеприпасов
Власти призвали белгородцев к бдительности из-за падения частей боеприпасов - РИА Новости, 03.01.2024
Власти призвали белгородцев к бдительности из-за падения частей боеприпасов
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился в Telegram-канале к населению, призвав не трогать подозрительные предметы из-за возможности падения... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T14:50
2024-01-03T16:07
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
белгород
вооруженные силы украины
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РЯЗАНЬ, 3 янв — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился в Telegram-канале к населению, призвав не трогать подозрительные предметы из-за возможности падения неразорвавшихся частей боеприпасов при обстрелах со стороны Украины. &quot;В связи с событиями последних дней, массовыми неприцельными обстрелами, возможно падение неразорвавшихся частей боеприпасов и иных опасных предметов на всей территории области&quot;, — написал он.При обнаружении подозрительного предмета нельзя его поднимать, не следует вообще приближаться к нему, добавил губернатор. "Отойдите на безопасное расстояние! Помогите покинуть опасное место детям, пожилым и больным людям. По возможности, обозначьте и оградите место обнаружения", — рекомендовал он.После этого нужно позвонить по телефону 112 и в дальнейшем выполнять указания сотрудников МВД и МЧС, заключил Гладков.С раннего утра ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область. По информации Минобороны, система ПВО уничтожила уже 12 ракет: шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха".Накануне украинские войска выпустили по Белгороду 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", все их сбили российские средства ПВО. Из-за этих атак погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения.В целом, по данным Гладкова, по шести районам области противник выпустил за сутки не менее 54 ракет.Массированный обстрел БелгородаДнем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20240103/ukraina-1919560349.html
https://ria.ru/20240103/pvo-1919569222.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, белгород, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгород, Вооруженные силы Украины
Власти призвали белгородцев к бдительности из-за падения частей боеприпасов

Гладков призвал белгородцев быть бдительными из-за неразорвавшихся боеприпасов

© Фото : пресс-служба мэра БелгородаНеразорвавшийся снаряд, обнаруженный в частном секторе Белгорода
Неразорвавшийся снаряд, обнаруженный в частном секторе Белгорода - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© Фото : пресс-служба мэра Белгорода
Неразорвавшийся снаряд, обнаруженный в частном секторе Белгорода
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 3 янв — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился в Telegram-канале к населению, призвав не трогать подозрительные предметы из-за возможности падения неразорвавшихся частей боеприпасов при обстрелах со стороны Украины.
«

"В связи с событиями последних дней, массовыми неприцельными обстрелами, возможно падение неразорвавшихся частей боеприпасов и иных опасных предметов на всей территории области", — написал он.

При обнаружении подозрительного предмета нельзя его поднимать, не следует вообще приближаться к нему, добавил губернатор.
"Отойдите на безопасное расстояние! Помогите покинуть опасное место детям, пожилым и больным людям. По возможности, обозначьте и оградите место обнаружения", — рекомендовал он.
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После этого нужно позвонить по телефону 112 и в дальнейшем выполнять указания сотрудников МВД и МЧС, заключил Гладков.
С раннего утра ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область. По информации Минобороны, система ПВО уничтожила уже 12 ракет: шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха".
Накануне украинские войска выпустили по Белгороду 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", все их сбили российские средства ПВО. Из-за этих атак погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения.
В целом, по данным Гладкова, по шести районам области противник выпустил за сутки не менее 54 ракет.
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Массированный обстрел Белгорода

Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.
Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.
По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковБелгородВооруженные силы Украины
 
 
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