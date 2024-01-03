https://ria.ru/20240103/belgorod-1919545960.html

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 03.01.2024

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде, сообщили в Telegram-канале городской администрации . РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T08:42

2024-01-03T08:42

2024-01-03T08:42

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 3 янв - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде, сообщили в Telegram-канале городской администрации . Как информировал губернатор Вячеслав Гладков, сирена ракетной опасности была запущена в городе в 6.46. "РСЧС: Внимание! Город Белгород. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении мэрии. По данным главы области, утром в среду ПВО сбила несколько целей на подлете к Белгороду, информации о последствиях на данный момент нет.

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгород, вячеслав гладков