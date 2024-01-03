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В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 03.01.2024
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде, сообщили в Telegram-канале городской администрации . РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T08:42
2024-01-03T08:42
2024-01-03T08:42
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 3 янв - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде, сообщили в Telegram-канале городской администрации . Как информировал губернатор Вячеслав Гладков, сирена ракетной опасности была запущена в городе в 6.46. "РСЧС: Внимание! Город Белгород. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении мэрии. По данным главы области, утром в среду ПВО сбила несколько целей на подлете к Белгороду, информации о последствиях на данный момент нет.
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происшествия, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Вячеслав Гладков
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
Мэрия: сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде