Рейтинг@Mail.ru
Мэр Белгорода призвал не выкладывать фото и видео, связанные с обстрелами - РИА Новости, 03.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:04 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/belgorod-1919526524.html
Мэр Белгорода призвал не выкладывать фото и видео, связанные с обстрелами
Мэр Белгорода призвал не выкладывать фото и видео, связанные с обстрелами - РИА Новости, 03.01.2024
Мэр Белгорода призвал не выкладывать фото и видео, связанные с обстрелами
Мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале обратился к горожанам с просьбой не делиться в социальных сетях и других интернет-платформах фото и... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T00:04
2024-01-03T00:04
специальная военная операция на украине
белгород
россия
белгородская область
валентин демидов
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919181294_0:0:1226:691_1920x0_80_0_0_658a606d66eed897520facd2593dc122.jpg
БЕЛГОРОД, 2 янв - РИА Новости. Мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале обратился к горожанам с просьбой не делиться в социальных сетях и других интернет-платформах фото и видео, показывающими последствия обстрелов. "Дорогие друзья, я очень прошу вас не снимать, не делиться, не выкладывать нигде видео и фото, которые связаны с последствиями обстрелов и в целом с СВО. Это вопрос нашей с вами безопасности. Публикуя такой контент, вы должны быть готовы разделить ответственность за следующие прилеты и возможные трагические ситуации, если ПВО не сможет справиться", - написал Демидов. Мэр подчеркнул, что такие действия равносильны преступлению. "Это предательство!" - заявил Демидов. Белгород 2 января вновь подвергся украинскому обстрелу. В частности, как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ за день выпустили по городу и Белгородской области две ракеты "Точка-У" и 24 ракеты "Ольха" собственной разработки, все они были сбиты российскими средствами ПВО. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, в результате украинского удара по Белгороду погиб мужчина, еще 11 человек пострадали.
https://ria.ru/20240102/belgorod-1919519718.html
белгород
россия
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919181294_1:0:1200:899_1920x0_80_0_0_4a90346ff6a414de5b0923fed1f55748.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, россия, белгородская область, валентин демидов, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Россия, Белгородская область, Валентин Демидов, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Мэр Белгорода призвал не выкладывать фото и видео, связанные с обстрелами

Мэр Белгорода призвал не выкладывать фото и видео, которые связаны с обстрелами

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 2 янв - РИА Новости. Мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале обратился к горожанам с просьбой не делиться в социальных сетях и других интернет-платформах фото и видео, показывающими последствия обстрелов.
«
"Дорогие друзья, я очень прошу вас не снимать, не делиться, не выкладывать нигде видео и фото, которые связаны с последствиями обстрелов и в целом с СВО. Это вопрос нашей с вами безопасности. Публикуя такой контент, вы должны быть готовы разделить ответственность за следующие прилеты и возможные трагические ситуации, если ПВО не сможет справиться", - написал Демидов.
Мэр подчеркнул, что такие действия равносильны преступлению. "Это предательство!" - заявил Демидов.
Белгород 2 января вновь подвергся украинскому обстрелу. В частности, как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ за день выпустили по городу и Белгородской области две ракеты "Точка-У" и 24 ракеты "Ольха" собственной разработки, все они были сбиты российскими средствами ПВО. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, в результате украинского удара по Белгороду погиб мужчина, еще 11 человек пострадали.
Последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
При обстреле Белгорода и его района получили повреждения более 70 домов
Вчера, 22:20
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородРоссияБелгородская областьВалентин ДемидовВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала