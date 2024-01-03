https://ria.ru/20240103/belgorod-1919526524.html
Мэр Белгорода призвал не выкладывать фото и видео, связанные с обстрелами
Мэр Белгорода призвал не выкладывать фото и видео, связанные с обстрелами - РИА Новости, 03.01.2024
Мэр Белгорода призвал не выкладывать фото и видео, связанные с обстрелами
Мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале обратился к горожанам с просьбой не делиться в социальных сетях и других интернет-платформах фото и... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T00:04
2024-01-03T00:04
2024-01-03T00:04
специальная военная операция на украине
белгород
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белгородская область
валентин демидов
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 2 янв - РИА Новости. Мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале обратился к горожанам с просьбой не делиться в социальных сетях и других интернет-платформах фото и видео, показывающими последствия обстрелов. "Дорогие друзья, я очень прошу вас не снимать, не делиться, не выкладывать нигде видео и фото, которые связаны с последствиями обстрелов и в целом с СВО. Это вопрос нашей с вами безопасности. Публикуя такой контент, вы должны быть готовы разделить ответственность за следующие прилеты и возможные трагические ситуации, если ПВО не сможет справиться", - написал Демидов. Мэр подчеркнул, что такие действия равносильны преступлению. "Это предательство!" - заявил Демидов. Белгород 2 января вновь подвергся украинскому обстрелу. В частности, как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ за день выпустили по городу и Белгородской области две ракеты "Точка-У" и 24 ракеты "Ольха" собственной разработки, все они были сбиты российскими средствами ПВО. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, в результате украинского удара по Белгороду погиб мужчина, еще 11 человек пострадали.
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белгород, россия, белгородская область, валентин демидов, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Россия, Белгородская область, Валентин Демидов, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Мэр Белгорода призвал не выкладывать фото и видео, связанные с обстрелами
Мэр Белгорода призвал не выкладывать фото и видео, которые связаны с обстрелами