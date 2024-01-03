https://ria.ru/20240103/belgorod-1919526524.html

Мэр Белгорода призвал не выкладывать фото и видео, связанные с обстрелами

Мэр Белгорода призвал не выкладывать фото и видео, связанные с обстрелами - РИА Новости, 03.01.2024

Мэр Белгорода призвал не выкладывать фото и видео, связанные с обстрелами

Мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале обратился к горожанам с просьбой не делиться в социальных сетях и других интернет-платформах фото и... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T00:04

2024-01-03T00:04

2024-01-03T00:04

специальная военная операция на украине

белгород

россия

белгородская область

валентин демидов

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 2 янв - РИА Новости. Мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале обратился к горожанам с просьбой не делиться в социальных сетях и других интернет-платформах фото и видео, показывающими последствия обстрелов. "Дорогие друзья, я очень прошу вас не снимать, не делиться, не выкладывать нигде видео и фото, которые связаны с последствиями обстрелов и в целом с СВО. Это вопрос нашей с вами безопасности. Публикуя такой контент, вы должны быть готовы разделить ответственность за следующие прилеты и возможные трагические ситуации, если ПВО не сможет справиться", - написал Демидов. Мэр подчеркнул, что такие действия равносильны преступлению. "Это предательство!" - заявил Демидов. Белгород 2 января вновь подвергся украинскому обстрелу. В частности, как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ за день выпустили по городу и Белгородской области две ракеты "Точка-У" и 24 ракеты "Ольха" собственной разработки, все они были сбиты российскими средствами ПВО. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, в результате украинского удара по Белгороду погиб мужчина, еще 11 человек пострадали.

https://ria.ru/20240102/belgorod-1919519718.html

белгород

россия

белгородская область

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белгород, россия, белгородская область, валентин демидов, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия