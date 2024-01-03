https://ria.ru/20240103/avariya-1919621216.html

На МКАД произошло ДТП с четырьмя автомобилями

На МКАД произошло ДТП с четырьмя автомобилями - РИА Новости, 03.01.2024

На МКАД произошло ДТП с четырьмя автомобилями

ДТП с участием четырех автомобилей произошло на Московской кольцевой автодороге (МКАД) на северо-востоке российской столицы, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T20:50

2024-01-03T20:50

2024-01-03T20:50

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. ДТП с участием четырех автомобилей произошло на Московской кольцевой автодороге (МКАД) на северо-востоке российской столицы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На внутренней стороне 100-го километра МКАД произошло ДТП с участием четырех автомобилей… Движение в сторону развязки с Хабаровской улицей затруднено", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работают оперативные службы. Согласно фотографии, выложенной дептрансом, столкнувшиеся автомобили перекрыли четыре полосы трассы.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

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2024

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происшествия, авто, москва