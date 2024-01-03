https://ria.ru/20240103/armiya-1919539548.html
Бойцы группировки "Центр" поделились опытом с военными из Оренбуржья
Бойцы группировки "Центр" поделились опытом с военными из Оренбуржья - РИА Новости, 03.01.2024
Бойцы группировки "Центр" поделились опытом с военными из Оренбуржья
Бойцы группировки "Центр" в рамках телемоста поделились опытом с военными из Оренбургской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T05:11
2024-01-03T05:11
2024-01-03T05:11
специальная военная операция на украине
безопасность
оренбургская область
россия
центральный военный округ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908713195_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_5d943cf813cc7280c5b2097b73ee127e.jpg
ЛУГАНСК, 3 янв - РИА Новости. Бойцы группировки "Центр" в рамках телемоста поделились опытом с военными из Оренбургской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В рамках укрепления взаимодействия и поддержки между различными группами военнослужащих руководством Центрального военного округа (ЦВО) был проведен телемост между военнослужащими из Оренбургской области и участниками специальной военной операции (СВО) в Луганской Народной Республике", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что телемост предоставил возможность военнослужащим поделиться опытом, получить ответы на интересующие вопросы. "На протяжении телемоста участники обсудили вопросы, связанные с личной безопасностью, обучением и другими аспектами военной службы в зоне боевых действий", - дополнили в МО РФ. Уточняется, что подобные сеансы связи регулярно проводятся командованием военного округа для укрепления единства в рядах военнослужащих.
https://ria.ru/20240103/vdv-1919539362.html
оренбургская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908713195_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_c2abbcaa3174198819079a2f17630d88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, оренбургская область, россия, центральный военный округ
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Оренбургская область, Россия, Центральный военный округ
Бойцы группировки "Центр" поделились опытом с военными из Оренбуржья
Бойцы группировки "Центр" из зоны СВО поделились опытом с военными из Оренбуржья
ЛУГАНСК, 3 янв - РИА Новости. Бойцы группировки "Центр" в рамках телемоста поделились опытом с военными из Оренбургской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"В рамках укрепления взаимодействия и поддержки между различными группами военнослужащих руководством Центрального военного округа (ЦВО) был проведен телемост между военнослужащими из Оренбургской области и участниками специальной военной операции (СВО) в Луганской Народной Республике", - сообщили в ведомстве.
Уточняется, что телемост предоставил возможность военнослужащим поделиться опытом, получить ответы на интересующие вопросы.
"На протяжении телемоста участники обсудили вопросы, связанные с личной безопасностью, обучением и другими аспектами военной службы в зоне боевых действий", - дополнили в МО РФ.
Уточняется, что подобные сеансы связи регулярно проводятся командованием военного округа для укрепления единства в рядах военнослужащих.
В Минобороны рассказали о новых соединениях в ВДВ