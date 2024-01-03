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Бойцы группировки "Центр" поделились опытом с военными из Оренбуржья - РИА Новости, 03.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:11 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/armiya-1919539548.html
Бойцы группировки "Центр" поделились опытом с военными из Оренбуржья
Бойцы группировки "Центр" поделились опытом с военными из Оренбуржья - РИА Новости, 03.01.2024
Бойцы группировки "Центр" поделились опытом с военными из Оренбуржья
Бойцы группировки "Центр" в рамках телемоста поделились опытом с военными из Оренбургской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T05:11
2024-01-03T05:11
специальная военная операция на украине
безопасность
оренбургская область
россия
центральный военный округ
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ЛУГАНСК, 3 янв - РИА Новости. Бойцы группировки "Центр" в рамках телемоста поделились опытом с военными из Оренбургской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В рамках укрепления взаимодействия и поддержки между различными группами военнослужащих руководством Центрального военного округа (ЦВО) был проведен телемост между военнослужащими из Оренбургской области и участниками специальной военной операции (СВО) в Луганской Народной Республике", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что телемост предоставил возможность военнослужащим поделиться опытом, получить ответы на интересующие вопросы. "На протяжении телемоста участники обсудили вопросы, связанные с личной безопасностью, обучением и другими аспектами военной службы в зоне боевых действий", - дополнили в МО РФ. Уточняется, что подобные сеансы связи регулярно проводятся командованием военного округа для укрепления единства в рядах военнослужащих.
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безопасность, оренбургская область, россия, центральный военный округ
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Оренбургская область, Россия, Центральный военный округ
Бойцы группировки "Центр" поделились опытом с военными из Оренбуржья

Бойцы группировки "Центр" из зоны СВО поделились опытом с военными из Оренбуржья

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 янв - РИА Новости. Бойцы группировки "Центр" в рамках телемоста поделились опытом с военными из Оренбургской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"В рамках укрепления взаимодействия и поддержки между различными группами военнослужащих руководством Центрального военного округа (ЦВО) был проведен телемост между военнослужащими из Оренбургской области и участниками специальной военной операции (СВО) в Луганской Народной Республике", - сообщили в ведомстве.
Уточняется, что телемост предоставил возможность военнослужащим поделиться опытом, получить ответы на интересующие вопросы.
"На протяжении телемоста участники обсудили вопросы, связанные с личной безопасностью, обучением и другими аспектами военной службы в зоне боевых действий", - дополнили в МО РФ.
Уточняется, что подобные сеансы связи регулярно проводятся командованием военного округа для укрепления единства в рядах военнослужащих.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьОренбургская областьРоссияЦентральный военный округ
 
 
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