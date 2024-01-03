https://ria.ru/20240103/arest-1919594114.html

В Брянске девушку, которая сожгла паспорт, отправили под домашний арест

В Брянске девушку, которая сожгла паспорт, отправили под домашний арест - РИА Новости, 03.01.2024

В Брянске девушку, которая сожгла паспорт, отправили под домашний арест

Советский районный суд Брянска заключил под домашний арест Евгению Хоффманн, которая публично сожгла российский паспорт, сообщили в объединенной пресс-службе... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T16:57

2024-01-03T16:57

2024-01-03T18:06

происшествия

россия

брянск

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Советский районный суд Брянска заключил под домашний арест Евгению Хоффманн, которая публично сожгла российский паспорт, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона. "Суд рассмотрел ходатайство следствия и избрал Хоффманн меру пресечения в виде домашнего ареста по 2 февраля 2024 года", — говорится в заявлении.Отмечается, что она проходит по статьям "Надругательство над государственным гербом Российской Федерации" и "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений". По последней предусмотрено до пяти лет лишения свободы. Постановление еще не вступило в законную силу, добавили в суде.Как позднее уточнили в управлении СК России по области, вторая статья связана с инцидентом, произошедшим утром 12 ноября 2023 года в баре на проспекте Ленина в Брянске. Тогда подозреваемая ударила по лицу незнакомую ей местную жительницу, причинив вред здоровью средней тяжести.В понедельник в нескольких интернет-изданиях была опубликована видеозапись, на где видно, как жительница Брянска с помощью зажигалки поджигает страницы раскрытого паспорта и демонстрирует это окружающим. Очевидцы снимают происходящее на телефоны, процесс сопровождается громкими криками, нецензурными выражениями и смехом. По подозрению в преступлении полиция задержала 22-летнюю жительницу Москвы.

https://ria.ru/20231122/sharlot-1910996262.html

россия

брянск

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, брянск, москва