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В Брянске девушку, которая сожгла паспорт, отправили под домашний арест
В Брянске девушку, которая сожгла паспорт, отправили под домашний арест - РИА Новости, 03.01.2024
В Брянске девушку, которая сожгла паспорт, отправили под домашний арест
Советский районный суд Брянска заключил под домашний арест Евгению Хоффманн, которая публично сожгла российский паспорт, сообщили в объединенной пресс-службе... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T16:57
2024-01-03T16:57
2024-01-03T18:06
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Советский районный суд Брянска заключил под домашний арест Евгению Хоффманн, которая публично сожгла российский паспорт, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона. "Суд рассмотрел ходатайство следствия и избрал Хоффманн меру пресечения в виде домашнего ареста по 2 февраля 2024 года", — говорится в заявлении.Отмечается, что она проходит по статьям "Надругательство над государственным гербом Российской Федерации" и "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений". По последней предусмотрено до пяти лет лишения свободы. Постановление еще не вступило в законную силу, добавили в суде.Как позднее уточнили в управлении СК России по области, вторая статья связана с инцидентом, произошедшим утром 12 ноября 2023 года в баре на проспекте Ленина в Брянске. Тогда подозреваемая ударила по лицу незнакомую ей местную жительницу, причинив вред здоровью средней тяжести.В понедельник в нескольких интернет-изданиях была опубликована видеозапись, на где видно, как жительница Брянска с помощью зажигалки поджигает страницы раскрытого паспорта и демонстрирует это окружающим. Очевидцы снимают происходящее на телефоны, процесс сопровождается громкими криками, нецензурными выражениями и смехом. По подозрению в преступлении полиция задержала 22-летнюю жительницу Москвы.
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происшествия, россия, брянск, москва
Происшествия, Россия, Брянск, Москва
В Брянске девушку, которая сожгла паспорт, отправили под домашний арест
В Брянске девушку, которая публично сожгла паспорт, отправили под домашний арест
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости.
Советский районный суд Брянска заключил под домашний арест Евгению Хоффманн, которая публично сожгла российский паспорт, сообщили в объединенной пресс-службе
судов общей юрисдикции региона.
"Суд рассмотрел ходатайство следствия и избрал Хоффманн меру пресечения в виде домашнего ареста по 2 февраля 2024 года", — говорится в заявлении.
Отмечается, что она проходит по статьям "Надругательство над государственным гербом Российской Федерации" и "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений". По последней предусмотрено до пяти лет лишения свободы.
Постановление еще не вступило в законную силу, добавили в суде.
Как позднее уточнили в управлении СК России по области, вторая статья связана с инцидентом, произошедшим утром 12 ноября 2023 года в баре на проспекте Ленина в Брянске. Тогда подозреваемая ударила по лицу незнакомую ей местную жительницу, причинив вред здоровью средней тяжести.
В понедельник в нескольких интернет-изданиях была опубликована видеозапись, на где видно, как жительница Брянска с помощью зажигалки поджигает страницы раскрытого паспорта и демонстрирует это окружающим. Очевидцы снимают происходящее на телефоны, процесс сопровождается громкими криками, нецензурными выражениями и смехом. По подозрению в преступлении полиция задержала 22-летнюю жительницу Москвы
.
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