https://ria.ru/20240102/zhelanie-1919437903.html

Глава МЧС исполнил новогоднее желание мальчика из Калуги

Глава МЧС исполнил новогоднее желание мальчика из Калуги - РИА Новости, 02.01.2024

Глава МЧС исполнил новогоднее желание мальчика из Калуги

Министр МЧС России Александр Куренков исполнил в рамках всероссийской акции "Елка желаний" новогоднее желание мальчика из Калуги, мечтающего стать пожарным. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T10:21

2024-01-02T10:21

2024-01-02T10:21

общество

калуга

россия

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Министр МЧС России Александр Куренков исполнил в рамках всероссийской акции "Елка желаний" новогоднее желание мальчика из Калуги, мечтающего стать пожарным. "Многие дети мечтают, когда вырастут, стать пожарными – сильными и смелыми ребятами, которые не боятся огня. Такое желание загадал и Михаил. Наша задача – сделать все возможное, чтобы приблизить парня хотя бы на шаг к своей мечте. В этом ему помогут сотрудники специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Калужской области", - сказал Куренков. Двенадцатилетний Миша Игнатов из Калуги хочет стать пожарным. Вместе со своей мамой ребенок побывал в части, где для них провели экскурсию, рассказали об истории создания пожарной охраны, показали быт и организацию службы пожарных. Гостей познакомили с комплектацией пожарного автомобиля, противопожарным оборудованием, ручными пожарными и аварийно-спасательными инструментами. Любознательному мечтателю объяснили как работает пожарный ствол, Михаил сам потушил условный очаг пожара в его собственной боевой одежде пожарного. Приятное знакомство с четвероногим спасателем также оставило много приятных впечатлений. Бойцы части подарили 12-летнему мальчугану памятные подарки – пожарную машину с пультом управления с подачей воды и выдвижной лестницей, костюм сотрудника МЧС России, боевую одежду пожарного с каской и ремнем, ну и, конечно же, сладкий подарок от Деда мороза. Кроме того, 12-летний Кирилл Чередов из Мариинска, который увлечен боксом и очень мечтал о боксерской экипировке, получил заветный подарок, который от главы МЧС торжественно вручили мальчику в ГУ МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу. После чего мальчик отправился на первую в своей жизни тренировку по боксу, которая прошла в самом большом спортивном комплексе Западной Сибири "Кузбасс-Арена". Мастер-класс для Кирилла провел мастер спорта по боксу Александр Черепанов, член сборной команды по боксу Кузбасса. После тренировки Кирилл отправился в специализированную пожарно-спасательную часть, а также попробовал себя в роли настоящего пожарного. Столичные огнеборцы в рамках всероссийской новогодней акции "Елка желаний" исполнили мечту семилетнего москвича. Для Паши Ракчеева и его мамы пожарные провели увлекательную экскурсию и покатали на пожарной машине.

https://ria.ru/20231230/aktsiya-1919116857.html

https://ria.ru/20231229/mechta-1919003897.html

калуга

россия

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общество, калуга, россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)