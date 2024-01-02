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При серии землетрясений в Японии погибли 55 человек, еще сто пострадали
При серии землетрясений в Японии погибли 55 человек, еще сто пострадали - РИА Новости, 02.01.2024
При серии землетрясений в Японии погибли 55 человек, еще сто пострадали
Число жертв серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава выросло до 55 человек, пострадали свыше 100 человек, сообщает агентство Киодо со ссылкой на РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T18:05
2024-01-02T18:05
2024-01-02T18:05
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япония
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серия землетрясений в японии в 2024 году
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ТОКИО, 2 янв - РИА Новости. Число жертв серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава выросло до 55 человек, пострадали свыше 100 человек, сообщает агентство Киодо со ссылкой на местные власти. Наибольшее число погибших зафиксировано в городах Вадзима и Судзу - здесь в результате землетрясений скончались 24 и 20 человек соответственно. Ранее сообщалось о 48 погибших. Также люди могут находиться под завалами обрушившихся домов. Днем в понедельник в японской префектуре Исикава произошла серия мощных землетрясений. Им было присвоено название "Землетрясение на полуострове Ното". Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. После землетрясений для некоторых регионов на западном побережье Японии была вынесена угроза большого цунами. Сейчас все предупреждения о цунами сняты. Подземные толчки привели к разрушениям домов и остановке движения скоростных поездов, отключению электроэнергии в более 32 тысяч домов. В некоторых регионах наблюдается отключение водоснабжения и связи. Зафиксированы повреждения дорожного полотна. Сбоев в работе АЭС не выявлено. Спустя почти сутки движение скоростных поездов было восстановлено по всем направлениям. Землетрясение 1 января 2024 года стало самым мощным для региона полуострова Ното с 1885 года, когда началась вестись подобная статистика.
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в мире, япония, исикава, серия землетрясений в японии в 2024 году
В мире, Япония, Исикава, Серия землетрясений в Японии в 2024 году
При серии землетрясений в Японии погибли 55 человек, еще сто пострадали
При серии мощных землетрясений в Японии погибли 55 человек, еще сто пострадали
ТОКИО, 2 янв - РИА Новости.
Число жертв серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава выросло до 55 человек, пострадали свыше 100 человек, сообщает агентство Киодо
со ссылкой на местные власти.
Наибольшее число погибших зафиксировано в городах Вадзима и Судзу - здесь в результате землетрясений скончались 24 и 20 человек соответственно. Ранее сообщалось о 48 погибших. Также люди могут находиться под завалами обрушившихся домов.
Днем в понедельник в японской префектуре Исикава произошла серия мощных землетрясений. Им было присвоено название "Землетрясение на полуострове Ното". Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. После землетрясений для некоторых регионов на западном побережье Японии была вынесена угроза большого цунами. Сейчас все предупреждения о цунами сняты.
Подземные толчки привели к разрушениям домов и остановке движения скоростных поездов, отключению электроэнергии в более 32 тысяч домов. В некоторых регионах наблюдается отключение водоснабжения и связи. Зафиксированы повреждения дорожного полотна. Сбоев в работе АЭС не выявлено. Спустя почти сутки движение скоростных поездов было восстановлено по всем направлениям.
Землетрясение 1 января 2024 года стало самым мощным для региона полуострова Ното с 1885 года, когда началась вестись подобная статистика.
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