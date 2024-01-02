Рейтинг@Mail.ru
Число жертв землетрясений в Японии выросло до 24 - РИА Новости, 02.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:54 02.01.2024 (обновлено: 09:20 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/zemletryaseniya-1919423099.html
Число жертв землетрясений в Японии выросло до 24
Число жертв землетрясений в Японии выросло до 24 - РИА Новости, 02.01.2024
Число жертв землетрясений в Японии выросло до 24
Число жертв серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава выросло до 24 человек, передает агентство Киодо со ссылкой на медиков. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T06:54
2024-01-02T09:20
в мире
япония
исикава
серия землетрясений в японии в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919428818_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9fe8428e020b31216596558e401cfe21.jpg
ТОКИО, 2 янв — РИА Новости. Число жертв серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава выросло до 24 человек, передает агентство Киодо со ссылкой на медиков."В результате землетрясений на полуострове Ното погибли по меньшей мере 24 четыре человека", — говорится в сообщении.Наибольшее число жертв зафиксировано в городе Вадзима. По данным телеканала NHK, в результате землетрясений погибли 15 человек.Ранее сообщалось о 13 погибших. Число пострадавших исчисляется десятками. Кроме этого, люди могут находиться под завалами обрушившихся зданий.В понедельник на западе Японии произошло несколько землетрясений. Им присвоили название "Землетрясение на полуострове Ното". Первые толчки магнитудой 5,7 зафиксировали в 16:06 по местному времени (10:06 мск), наиболее мощный, магнитудой 7,6, произошел четыре минуты спустя, а еще через восемь минут последовало землетрясение магнитудой 6,1. В общей сложности за два часа в префектурах Исикава и Ниигата зарегистрировали 29 землетрясений. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио.По данным Главного метеорологического агентства Японии, это землетрясение стало самым сильным для региона полуострова Ното с 1885 года.На всем западном побережье страны от Хоккайдо до Кюсю объявили угрозу цунами. В районе крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" высота волны составила 40 сантиметров. Правительство и комитет по атомной энергии создали штаб по предупреждению аварий на АЭС. Сбоев пока не зафиксировали. Во вторник утром предупреждение о цунами сняли.Ее отменили и на российском Дальнем Востоке — ранее ее объявляли на Сахалине, во Владивостоке, Находке, Хабаровском крае. Эвакуировать население не потребовалось, максимальная высота волны в Приморье составила 30 сантиметров.
https://ria.ru/20240101/yaponiya-1919340955.html
япония
исикава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Землетрясение на западе Японии
Сразу два мощных землетрясения с разницей в менее чем пять минут произошли в префектуре Исикава на западе Японии. По данным Главного метеорологического агентства Японии, первые подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксировали в 16:06 по местному времени (10:06 мск). Следующий, более мощный удар произошел в 16:10 (10:10 мск). Его магнитуда, по уточненным данным, составила 7,4. Сильные толчки ощущались в Осаке и Киото, а также в Токио
2024-01-02T06:54
true
PT0M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919428818_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_14691fd9aa966631795ee8b013b11a17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, исикава, серия землетрясений в японии в 2024 году
В мире, Япония, Исикава, Серия землетрясений в Японии в 2024 году
Число жертв землетрясений в Японии выросло до 24

Киодо: число жертв землетрясений в японской префектуре Исикава выросло до 24

© AP Photo / Hiro KomaeПоследствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии. 2 января 2024
Последствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии. 2 января 2024 - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© AP Photo / Hiro Komae
Последствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии. 2 января 2024
Читать ria.ru в
ТОКИО, 2 янв — РИА Новости. Число жертв серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава выросло до 24 человек, передает агентство Киодо со ссылкой на медиков.
«
"В результате землетрясений на полуострове Ното погибли по меньшей мере 24 четыре человека", — говорится в сообщении.
Наибольшее число жертв зафиксировано в городе Вадзима. По данным телеканала NHK, в результате землетрясений погибли 15 человек.
Ранее сообщалось о 13 погибших. Число пострадавших исчисляется десятками. Кроме этого, люди могут находиться под завалами обрушившихся зданий.
Предупреждение о цунами показанное по телевидению в Иокогаме, Япония - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
Генконсульство в Японии: пострадавших из-за землетрясений россиян нет
Вчера, 12:25
В понедельник на западе Японии произошло несколько землетрясений. Им присвоили название "Землетрясение на полуострове Ното". Первые толчки магнитудой 5,7 зафиксировали в 16:06 по местному времени (10:06 мск), наиболее мощный, магнитудой 7,6, произошел четыре минуты спустя, а еще через восемь минут последовало землетрясение магнитудой 6,1. В общей сложности за два часа в префектурах Исикава и Ниигата зарегистрировали 29 землетрясений. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио.
По данным Главного метеорологического агентства Японии, это землетрясение стало самым сильным для региона полуострова Ното с 1885 года.
На всем западном побережье страны от Хоккайдо до Кюсю объявили угрозу цунами. В районе крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" высота волны составила 40 сантиметров. Правительство и комитет по атомной энергии создали штаб по предупреждению аварий на АЭС. Сбоев пока не зафиксировали. Во вторник утром предупреждение о цунами сняли.
Ее отменили и на российском Дальнем Востоке — ранее ее объявляли на Сахалине, во Владивостоке, Находке, Хабаровском крае. Эвакуировать население не потребовалось, максимальная высота волны в Приморье составила 30 сантиметров.
 
В миреЯпонияИсикаваСерия землетрясений в Японии в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала