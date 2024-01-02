https://ria.ru/20240102/zemletryaseniya-1919423099.html

Число жертв землетрясений в Японии выросло до 24

Число жертв землетрясений в Японии выросло до 24 - РИА Новости, 02.01.2024

Число жертв землетрясений в Японии выросло до 24

Число жертв серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава выросло до 24 человек, передает агентство Киодо со ссылкой на медиков. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T06:54

2024-01-02T06:54

2024-01-02T09:20

в мире

япония

исикава

серия землетрясений в японии в 2024 году

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ТОКИО, 2 янв — РИА Новости. Число жертв серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава выросло до 24 человек, передает агентство Киодо со ссылкой на медиков."В результате землетрясений на полуострове Ното погибли по меньшей мере 24 четыре человека", — говорится в сообщении.Наибольшее число жертв зафиксировано в городе Вадзима. По данным телеканала NHK, в результате землетрясений погибли 15 человек.Ранее сообщалось о 13 погибших. Число пострадавших исчисляется десятками. Кроме этого, люди могут находиться под завалами обрушившихся зданий.В понедельник на западе Японии произошло несколько землетрясений. Им присвоили название "Землетрясение на полуострове Ното". Первые толчки магнитудой 5,7 зафиксировали в 16:06 по местному времени (10:06 мск), наиболее мощный, магнитудой 7,6, произошел четыре минуты спустя, а еще через восемь минут последовало землетрясение магнитудой 6,1. В общей сложности за два часа в префектурах Исикава и Ниигата зарегистрировали 29 землетрясений. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио.По данным Главного метеорологического агентства Японии, это землетрясение стало самым сильным для региона полуострова Ното с 1885 года.На всем западном побережье страны от Хоккайдо до Кюсю объявили угрозу цунами. В районе крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" высота волны составила 40 сантиметров. Правительство и комитет по атомной энергии создали штаб по предупреждению аварий на АЭС. Сбоев пока не зафиксировали. Во вторник утром предупреждение о цунами сняли.Ее отменили и на российском Дальнем Востоке — ранее ее объявляли на Сахалине, во Владивостоке, Находке, Хабаровском крае. Эвакуировать население не потребовалось, максимальная высота волны в Приморье составила 30 сантиметров.

https://ria.ru/20240101/yaponiya-1919340955.html

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Землетрясение на западе Японии Сразу два мощных землетрясения с разницей в менее чем пять минут произошли в префектуре Исикава на западе Японии. По данным Главного метеорологического агентства Японии, первые подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксировали в 16:06 по местному времени (10:06 мск). Следующий, более мощный удар произошел в 16:10 (10:10 мск). Его магнитуда, по уточненным данным, составила 7,4. Сильные толчки ощущались в Осаке и Киото, а также в Токио 2024-01-02T06:54 true PT0M21S

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в мире, япония, исикава, серия землетрясений в японии в 2024 году