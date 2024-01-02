Число жертв землетрясений в Японии выросло до 13
Киодо: число жертв мощных землетрясений в Японии выросло до 13
© AP Photo / Hiro KomaeПоследствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии. 2 января 2024
© AP Photo / Hiro Komae
Последствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии. 2 января 2024
ТОКИО, 2 янв — РИА Новости. Число жертв серии мощных землетрясений, потрясших японскую префектуру Исикава, выросло до 13 человек, передает агентство Киодо со ссылкой на медиков.
Ранее говорилось о восьми погибших. Число пострадавших исчисляется десятками.
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"Общее число жертв землетрясения на полуострове Ното достигло тринадцати", — говорится в сообщении.
В городе Вадзима префектуры Исикава обрушились более 50 зданий, еще более 200 строений частично или полностью выгорели в результате крупного пожара, возникшего после землетрясения.
В регион направлены силы самообороны для содействия в ликвидации последствий землетрясений. Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что откладывает свой ежегодный визит в храм Исэ в префектуре Миэ, где 4 января должна была состояться новогодняя пресс-конференция. Общение с прессой вместо этого пройдет в его резиденции.
В понедельник на западе Японии произошло несколько землетрясений. Им присвоили название "Землетрясение на полуострове Ното". Первые толчки магнитудой 5,7 зафиксировали в 16:06 по местному времени (10:06 мск), наиболее мощный, магнитудой 7,6, произошел четыре минуты спустя, а еще через восемь минут последовало землетрясение магнитудой 6,1. В общей сложности за два часа в префектурах Исикава и Ниигата зарегистрировали 29 землетрясений. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио.
По данным Главного метеорологического агентства Японии, это землетрясение стало самым сильным для региона полуострова Ното с 1885 года.
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