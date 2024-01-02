https://ria.ru/20240102/zemletryaseniya-1919418232.html

Число жертв землетрясений в Японии выросло до восьми

Число жертв землетрясений в Японии выросло до восьми - РИА Новости, 02.01.2024

Число жертв землетрясений в Японии выросло до восьми

Число жертв серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава в понедельник выросло до восьми, передает телеканал NHK со ссылкой на медиков. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T04:13

2024-01-02T04:13

2024-01-02T09:30

япония

исикава

в мире

фумио кисида

серия землетрясений в японии в 2024 году

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ТОКИО, 2 янв — РИА Новости. Число жертв серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава в понедельник выросло до восьми, передает телеканал NHK со ссылкой на медиков. Пострадали десятки человек. В городе Вадзима обрушились более 50 зданий, еще более 100 строений частично или полностью выгорели в результате крупного пожара, возникшего после стихийного бедствия.Как заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий землетрясения, в пострадавший регион уже направили подразделения сил самообороны. Он также отметил важность оперативной доставки необходимых грузов, таких как питьевая вода, продовольствие, одеяла и обогреватели. "В настоящее время мы боремся против времени. Находящиеся под обрушившимися строениями должны быть спасены как можно скорее", — отметил он. В понедельник на западе Японии произошло несколько землетрясений. Им присвоили название "Землетрясение на полуострове Ното". Первые толчки магнитудой 5,7 зафиксировали в 16:06 по местному времени (10:06 мск), наиболее мощный, магнитудой 7,6, произошел четыре минуты спустя, а еще через восемь минут последовало землетрясение магнитудой 6,1. В общей сложности за два часа в префектурах Исикава и Ниигата зарегистрировали 29 землетрясений. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио.По данным Главного метеорологического агентства Японии, это землетрясение стало самым сильным для региона полуострова Ното с 1885 года.На всем западном побережье страны от Хоккайдо до Кюсю объявили угрозу цунами. В районе крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" высота волны составила 40 сантиметров. Правительство и комитет по атомной энергии создали штаб по предупреждению аварий на АЭС. Сбоев пока не зафиксировали. Во вторник утром предупреждение о цунами сняли.Ее отменили и на российском Дальнем Востоке — ранее ее объявляли на Сахалине, во Владивостоке, Находке, Хабаровском крае. Эвакуировать население не потребовалось, максимальная высота волны в Приморье составила 30 сантиметров.

https://ria.ru/20240101/tsunami-1919357924.html

https://ria.ru/20240101/yaponii-1919350458.html

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япония, исикава, в мире, фумио кисида, серия землетрясений в японии в 2024 году