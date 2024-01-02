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У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 4,8
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 4,8 - РИА Новости, 02.01.2024
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 4,8
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у берегов Японии недалеко от префектуры Исикава, где ранее произошла серия мощных землетрясений, сообщает Геологическая... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T20:59
2024-01-02T20:59
2024-01-02T21:11
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исикава
серия землетрясений в японии в 2024 году
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у берегов Японии недалеко от префектуры Исикава, где ранее произошла серия мощных землетрясений, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение зафиксировано в 17.21 по времени UTC (20.21 мск) в 43 километрах к северу-востоку от города Анамидзу префектуры Исикава с населением более 8 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала. Днем в понедельник в японской префектуре Исикава произошла серия мощных землетрясений. Им было присвоено название "Землетрясение на полуострове Ното". Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. После землетрясений для некоторых регионов на западном побережье Японии была вынесена угроза большого цунами. Сейчас все предупреждения о цунами сняты. Подземные толчки привели к разрушениям домов и остановке движения скоростных поездов, отключению электроэнергии в более 32 тысяч домов. В некоторых регионах наблюдается отключение водоснабжения и связи. Зафиксированы повреждения дорожного полотна. Сбоев в работе АЭС не выявлено. Спустя почти сутки движение скоростных поездов было восстановлено по всем направлениям. Землетрясение 1 января 2024 года стало самым мощным для региона полуострова Ното с 1885 года, когда началась вестись подобная статистика.
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в мире, япония, исикава, серия землетрясений в японии в 2024 году
В мире, Япония, Исикава, Серия землетрясений в Японии в 2024 году
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 4,8
USGS: у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 4,8
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у берегов Японии недалеко от префектуры Исикава, где ранее произошла серия мощных землетрясений, сообщает Геологическая служба США (USGS
).
Землетрясение зафиксировано в 17.21 по времени UTC (20.21 мск) в 43 километрах к северу-востоку от города Анамидзу префектуры Исикава с населением более 8 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
Днем в понедельник в японской префектуре Исикава произошла серия мощных землетрясений. Им было присвоено название "Землетрясение на полуострове Ното". Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. После землетрясений для некоторых регионов на западном побережье Японии была вынесена угроза большого цунами. Сейчас все предупреждения о цунами сняты.
Подземные толчки привели к разрушениям домов и остановке движения скоростных поездов, отключению электроэнергии в более 32 тысяч домов. В некоторых регионах наблюдается отключение водоснабжения и связи. Зафиксированы повреждения дорожного полотна. Сбоев в работе АЭС не выявлено. Спустя почти сутки движение скоростных поездов было восстановлено по всем направлениям.
Землетрясение 1 января 2024 года стало самым мощным для региона полуострова Ното с 1885 года, когда началась вестись подобная статистика.
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