https://ria.ru/20240102/zemletryasenie-1919510257.html

В Нью-Йорке произошло землетрясение

В Нью-Йорке произошло землетрясение - РИА Новости, 02.01.2024

В Нью-Йорке произошло землетрясение

В Нью-Йорке произошло землетрясение магнитудой 1,7, сообщили РИА Новости в управлении города по чрезвычайным ситуациям. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T20:15

2024-01-02T20:15

2024-01-02T21:24

нью-йорк (город)

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НЬЮ-ЙОРК, 2 янв — РИА Новости. В Нью-Йорке произошло землетрясение магнитудой 1,7, сообщили РИА Новости в управлении города по чрезвычайным ситуациям."В 05:45 (13:45 мск) в районе Астории Квинс произошло землетрясение магнитудой 1,7. Очаг залегал в 0,5 мили к востоку-северо-востоку от Астории на глубине пять километров. Есть сообщения, что землетрясение ощущалось в зоне Нью-Йорка. Предварительные отчеты указывают на отсутствие проблем с безопасностью на местном уровне", — указали в ведомстве.По данным полиции, пожарной службы, национальной гвардии, энергетической компании Con Еdison, управления транспорта и других ведомств, при подземных толчках никто не пострадал. Они не повлияли на движение общественного транспорта и оказание коммунальных услуг. Проблем с устойчивостью зданий также не выявили.Как писали местные СМИ, во вторник жители острова Рузвельта сообщили, что почувствовали "три толчка, которые потрясли их дома". Некоторые сказали, что слышали звуки, похожие на взрывы. Звонки в экстренные службы поступили в 05:45 (13:45 мск). Пожарные и полицейские, прибывшие на место, не обнаружили ничего подозрительного. Сведений о пострадавших также не поступало.

https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html

нью-йорк (город)

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нью-йорк (город), в мире