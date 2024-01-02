https://ria.ru/20240102/zemletryasenie-1919474226.html

Ученый спрогнозировал сильное землетрясение в Турции

Ученый спрогнозировал сильное землетрясение в Турции - РИА Новости, 02.01.2024

Ученый спрогнозировал сильное землетрясение в Турции

Турецкий ученый-геофизик, профессор Овгюн Ахмет Эрджан спрогнозировал сильное землетрясение в стране до весны, затруднившись при этом назвать точное... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T15:17

2024-01-02T15:17

2024-01-02T15:17

в мире

турция

хатай (провинция)

кахраманмараш

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АНКАРА, 2 янв – РИА Новости. Турецкий ученый-геофизик, профессор Овгюн Ахмет Эрджан спрогнозировал сильное землетрясение в стране до весны, затруднившись при этом назвать точное местоположение подземных толчков. Его слова приводит телеканал Haber Global."Так или иначе, я думаю, что до весны мы увидим землетрясение. Но я не знаю, где оно произойдет в данный момент. К сожалению, картина получается примерно такая. Она показывает, что напряжение особенно возрастает в Анатолии", - приводит слова ученого телеканал Haber Global. По его словам, в Анатолии очень "напряженная обстановка". "И эта напряженность растет повсюду. Складывается несколько необычная ситуация. На самом деле, землетрясения силой 4 балла не являются сильными, но тот факт, что в разных частях страны происходят землетрясения силой более 4 баллов, (то такие землетрясения - ред.) заставляют людей "вздрагивать", - сказал ученый. Он отметил, что во время Ванского землетрясения 2011 года напряжение сместилось в сторону Хатая, а продолжение Битлисского пояса направилось в сторону Хаккари. "Разлом здесь "молчит" уже долгое время. Здесь существует разрыв землетрясений. Есть места, где землетрясения будут происходить в будущем. Тот факт, что в Хаккари одно за другим происходят землетрясения, заставил меня задуматься. Толщина земной коры в этом регионе составляет около 43 км, и в настоящее время она сопротивляется разрыву. Однако если здесь накопится напряжение, достаточное для разрыва коры, то ожидается землетрясение силой около 7 баллов. Невозможно назвать сроки, но это регион-кандидат на разрыв. Конечно, было бы неправильно ожидать сильного землетрясения после каждого землетрясения магнитудой 4. Но с точки зрения геофизики это говорит нам: "Я иду!", - подчеркнул он. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля прошлого года с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 55 тысяч человек.

https://ria.ru/20240102/yaponiya-1919428635.html

https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html

турция

хатай (провинция)

кахраманмараш

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в мире, турция, хатай (провинция), кахраманмараш