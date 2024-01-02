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Число жертв землетрясения в Японии выросло до 30
Число жертв землетрясения в Японии выросло до 30 - РИА Новости, 02.01.2024
Число жертв землетрясения в Японии выросло до 30
Число жертв серии землетрясений в японской префектуре Исикава выросло до 30, передает телеканал NHK со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T07:52
2024-01-02T07:52
2024-01-02T09:15
в мире
япония
исикава
серия землетрясений в японии в 2024 году
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Число жертв серии землетрясений в японской префектуре Исикава выросло до 30, передает телеканал NHK со ссылкой на местные власти.Больше всего жертв в городе Вадзима — 15 человек. Ранее сообщалось о 24 погибших. Число пострадавших исчисляется десятками. Кроме того, люди могут находиться под завалами обрушившихся зданий.Серия мощных землетрясений произошла на западе Японии в первый день нового года. Им присвоили название "Землетрясение на полуострове Ното". В общей сложности за два часа в префектурах Исикава и Ниигата зарегистрировали около 30 землетрясений, магнитуда самого мощного составила 7,6. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио. По данным Главного метеорологического агентства Японии, это землетрясение стало самым сильным для региона полуострова Ното с 1885 года.В течение дня в регионе зафиксировали 87 повторных толчков силой выше двух баллов по японской шкале. По прогнозу сейсмологов, афтершоки возможны на протяжении примерно недели. После землетрясения на всем западном побережье Японии объявили угрозу цунами, которую сняли утром 2 января. Подземные толчки привели к разрушениям зданий и остановке движения скоростных поездов, более 32 тысяч домов остались без электричества. В некоторых регионах наблюдается отключение водоснабжения и связи. Зафиксированы повреждения дорожного полотна. Сбоев в работе АЭС не выявили.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919429296_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_58ebe382042d1ac6c024af7137fd24b6.jpg
Землетрясение на западе Японии
Сразу два мощных землетрясения с разницей в менее чем пять минут произошли в префектуре Исикава на западе Японии. По данным Главного метеорологического агентства Японии, первые подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксировали в 16:06 по местному времени (10:06 мск). Следующий, более мощный удар произошел в 16:10 (10:10 мск). Его магнитуда, по уточненным данным, составила 7,4. Сильные толчки ощущались в Осаке и Киото, а также в Токио
2024-01-02T07:52
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, япония, исикава, серия землетрясений в японии в 2024 году, видео
В мире, Япония, Исикава, Серия землетрясений в Японии в 2024 году
Число жертв землетрясения в Японии выросло до 30
NHK: число жертв землетрясения в японской Исикаве выросло до 30
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости.
Число жертв серии землетрясений в японской префектуре Исикава выросло до 30, передает телеканал NHK
со ссылкой на местные власти.
Больше всего жертв в городе Вадзима — 15 человек.
Ранее сообщалось о 24 погибших. Число пострадавших исчисляется десятками. Кроме того, люди могут находиться под завалами обрушившихся зданий.
Серия мощных землетрясений произошла на западе Японии в первый день нового года. Им присвоили название "Землетрясение на полуострове Ното". В общей сложности за два часа в префектурах Исикава и Ниигата зарегистрировали около 30 землетрясений, магнитуда самого мощного составила 7,6. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио. По данным Главного метеорологического агентства Японии, это землетрясение стало самым сильным для региона полуострова Ното с 1885 года.
В течение дня в регионе зафиксировали 87 повторных толчков силой выше двух баллов по японской шкале. По прогнозу сейсмологов, афтершоки возможны на протяжении примерно недели. После землетрясения на всем западном побережье Японии объявили угрозу цунами, которую сняли утром 2 января.
Подземные толчки привели к разрушениям зданий и остановке движения скоростных поездов, более 32 тысяч домов остались без электричества. В некоторых регионах наблюдается отключение водоснабжения и связи. Зафиксированы повреждения дорожного полотна. Сбоев в работе АЭС не выявили.