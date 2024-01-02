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Эксперт объяснил, зачем Зеленский пытается выдать успехи России за неудачу - РИА Новости, 02.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:54 02.01.2024
https://ria.ru/20240102/zelenskiy-1919463023.html
Эксперт объяснил, зачем Зеленский пытается выдать успехи России за неудачу
Эксперт объяснил, зачем Зеленский пытается выдать успехи России за неудачу - РИА Новости, 02.01.2024
Эксперт объяснил, зачем Зеленский пытается выдать успехи России за неудачу
Владимир Зеленский пытается внушить оптимизм войскам Украины, выдавая в своих заявлениях явный стратегический успех ВС РФ в 2023 году якобы за неудачу, заявил... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T13:54
2024-01-02T13:54
специальная военная операция на украине
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игорь коротченко
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский пытается внушить оптимизм войскам Украины, выдавая в своих заявлениях явный стратегический успех ВС РФ в 2023 году якобы за неудачу, заявил РИА Новости военный аналитик, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Зеленский в интервью журналу Economist заявил, что утечки информации перед украинским контрнаступлением прошлого лета помогли России подготовить свою оборону. При этом он добавляет, что российская армия не смогла взять ни одного крупного города в 2023 году. "Чтобы внушить некий оптимизм вооруженным силам Украины и украинскому обществу Зеленский пытается российские успехи выдать за неудачу. Напомню, что задачей российской армии в 2023 году было выстраивание оборонительных позиций и проведение стратегической оборонительной операции с тем, чтобы не дать возможность Украине, которую усиливали возможности НАТО, прорвать российские позиции на линии боевого соприкосновения. В полном объёме это ВС РФ удалось", - сказал Коротченко. Он добавил, что Зеленский пытается утверждать, что ВС РФ не взяли ни одного крупного города, "однако такой задачи в рамках стратегической оборонительной операции просто не ставилось". Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года. Говорить о планах начать его и захватить значительные территории украинские чиновники, в том числе и Зеленский, начали задолго до этого. С их подачи в украинских СМИ еще весной закрепилось слово "контрнаступ". Президент России Владимир Путин спустя три месяца после начала этого "контрнаступа" назвал его провалом. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил 21 декабря, что ВСУ за все эти месяцы ценой колоссальных потерь лишь незначительно продвинулись на запорожском направлении, но не сумели преодолеть даже тактическую зону российской обороны.
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, игорь коротченко, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Игорь Коротченко, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Эксперт объяснил, зачем Зеленский пытается выдать успехи России за неудачу

Эксперт: Зеленский пытается внушить оптимизм ВСУ, выдав успех ВС РФ за неудачу

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский пытается внушить оптимизм войскам Украины, выдавая в своих заявлениях явный стратегический успех ВС РФ в 2023 году якобы за неудачу, заявил РИА Новости военный аналитик, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Зеленский в интервью журналу Economist заявил, что утечки информации перед украинским контрнаступлением прошлого лета помогли России подготовить свою оборону. При этом он добавляет, что российская армия не смогла взять ни одного крупного города в 2023 году.
«
"Чтобы внушить некий оптимизм вооруженным силам Украины и украинскому обществу Зеленский пытается российские успехи выдать за неудачу. Напомню, что задачей российской армии в 2023 году было выстраивание оборонительных позиций и проведение стратегической оборонительной операции с тем, чтобы не дать возможность Украине, которую усиливали возможности НАТО, прорвать российские позиции на линии боевого соприкосновения. В полном объёме это ВС РФ удалось", - сказал Коротченко.
Он добавил, что Зеленский пытается утверждать, что ВС РФ не взяли ни одного крупного города, "однако такой задачи в рамках стратегической оборонительной операции просто не ставилось".
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года. Говорить о планах начать его и захватить значительные территории украинские чиновники, в том числе и Зеленский, начали задолго до этого. С их подачи в украинских СМИ еще весной закрепилось слово "контрнаступ". Президент России Владимир Путин спустя три месяца после начала этого "контрнаступа" назвал его провалом. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил 21 декабря, что ВСУ за все эти месяцы ценой колоссальных потерь лишь незначительно продвинулись на запорожском направлении, но не сумели преодолеть даже тактическую зону российской обороны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийИгорь КоротченкоВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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