Зеленский сделал шокирующее заявление о России
Зеленский связал провал контрнаступления ВСУ с утечкой информации
© Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Утечки информации позволили России получить преимущество, заявил в интервью The Economist президент Украины Владимир Зеленский.
"Утечки информации перед контрнаступлением прошлого лета помогли России подготовить свою оборону", — сказал он.
ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.
"Утечки информации перед контрнаступлением прошлого лета помогли России подготовить свою оборону", — сказал он.
ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.