https://ria.ru/20240102/zelenskiy-1919428517.html

Зеленский сделал шокирующее заявление о России

Зеленский сделал шокирующее заявление о России - РИА Новости, 02.01.2024

Зеленский сделал шокирующее заявление о России

Утечки информации позволили России получить преимущество, заявил в интервью The Economist президент Украины Владимир Зеленский. "Утечки информации перед... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T09:05

2024-01-02T09:05

2024-01-02T09:05

специальная военная операция на украине

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украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Утечки информации позволили России получить преимущество, заявил в интервью The Economist президент Украины Владимир Зеленский. "Утечки информации перед контрнаступлением прошлого лета помогли России подготовить свою оборону", — сказал он. ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20240102/ukraina-1919426319.html

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в мире, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины