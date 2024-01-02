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Зеленский сделал шокирующее заявление о России - РИА Новости, 02.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:05 02.01.2024
https://ria.ru/20240102/zelenskiy-1919428517.html
Зеленский сделал шокирующее заявление о России
Зеленский сделал шокирующее заявление о России - РИА Новости, 02.01.2024
Зеленский сделал шокирующее заявление о России
Утечки информации позволили России получить преимущество, заявил в интервью The Economist президент Украины Владимир Зеленский. "Утечки информации перед... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T09:05
2024-01-02T09:05
специальная военная операция на украине
в мире
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украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Утечки информации позволили России получить преимущество, заявил в интервью The Economist президент Украины Владимир Зеленский. "Утечки информации перед контрнаступлением прошлого лета помогли России подготовить свою оборону", — сказал он. ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Зеленский сделал шокирующее заявление о России

Зеленский связал провал контрнаступления ВСУ с утечкой информации

© Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Утечки информации позволили России получить преимущество, заявил в интервью The Economist президент Украины Владимир Зеленский.

"Утечки информации перед контрнаступлением прошлого лета помогли России подготовить свою оборону", — сказал он.

ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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