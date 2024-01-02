https://ria.ru/20240102/zasedanie-1919524292.html
Заседание СБ ООН по палестинскому вопросу пройдет 23 января
Заседание СБ ООН по палестинскому вопросу пройдет 23 января - РИА Новости, 02.01.2024
Заседание СБ ООН по палестинскому вопросу пройдет 23 января
Заседание СБ ООН высокого уровня по палестинскому вопросу намечено на 23 января, заявил на пресс-конференции постпред Франции при ООН Николя де Ривьер. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T23:20
2024-01-02T23:20
2024-01-02T23:42
оон
в мире
франция
николя де ривьер
совет безопасности оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151130/55/1511305594_0:259:4946:3041_1920x0_80_0_0_9e92905ed794e78f18dec76cf79cdc9b.jpg
ООН, 2 янв – РИА Новости. Заседание СБ ООН высокого уровня по палестинскому вопросу намечено на 23 января, заявил на пресс-конференции постпред Франции при ООН Николя де Ривьер.Франция является председателем СБ ООН в январе."Двадцать третьего января состоится заседание высокого уровня по палестинскому вопросу, а также по региональной обстановке", - сказал де Ривьер.По его словам, заседание будет проходить на уровне министров иностранных дел."Мы ожидаем участия ряда министров, в том числе министров из ближневосточного региона", - добавил он.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151130/55/1511305594_272:0:4672:3300_1920x0_80_0_0_75d2211f1d61856aa552c510eb82cf8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, в мире, франция, николя де ривьер, совет безопасности оон
ООН, В мире, Франция, Николя Де Ривьер, Совет Безопасности ООН
Заседание СБ ООН по палестинскому вопросу пройдет 23 января
Заседание СБ ООН высокого уровня по палестинскому вопросу проведут 23 января
ООН, 2 янв – РИА Новости. Заседание СБ ООН высокого уровня по палестинскому вопросу намечено на 23 января, заявил на пресс-конференции постпред Франции при ООН Николя де Ривьер.
Франция является председателем СБ ООН в январе.
"Двадцать третьего января состоится заседание высокого уровня по палестинскому вопросу, а также по региональной обстановке", - сказал де Ривьер.
По его словам, заседание будет проходить на уровне министров иностранных дел.
"Мы ожидаем участия ряда министров, в том числе министров из ближневосточного региона", - добавил он.
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл