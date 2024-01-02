https://ria.ru/20240102/zasedanie-1919524292.html

Заседание СБ ООН по палестинскому вопросу пройдет 23 января

Заседание СБ ООН по палестинскому вопросу пройдет 23 января - РИА Новости, 02.01.2024

Заседание СБ ООН по палестинскому вопросу пройдет 23 января

Заседание СБ ООН высокого уровня по палестинскому вопросу намечено на 23 января, заявил на пресс-конференции постпред Франции при ООН Николя де Ривьер. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T23:20

2024-01-02T23:20

2024-01-02T23:42

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ООН, 2 янв – РИА Новости. Заседание СБ ООН высокого уровня по палестинскому вопросу намечено на 23 января, заявил на пресс-конференции постпред Франции при ООН Николя де Ривьер.Франция является председателем СБ ООН в январе."Двадцать третьего января состоится заседание высокого уровня по палестинскому вопросу, а также по региональной обстановке", - сказал де Ривьер.По его словам, заседание будет проходить на уровне министров иностранных дел."Мы ожидаем участия ряда министров, в том числе министров из ближневосточного региона", - добавил он.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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