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Заседание СБ ООН по палестинскому вопросу пройдет 23 января - РИА Новости, 02.01.2024
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23:20 02.01.2024 (обновлено: 23:42 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/zasedanie-1919524292.html
Заседание СБ ООН по палестинскому вопросу пройдет 23 января
Заседание СБ ООН по палестинскому вопросу пройдет 23 января - РИА Новости, 02.01.2024
Заседание СБ ООН по палестинскому вопросу пройдет 23 января
Заседание СБ ООН высокого уровня по палестинскому вопросу намечено на 23 января, заявил на пресс-конференции постпред Франции при ООН Николя де Ривьер. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T23:20
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оон
в мире
франция
николя де ривьер
совет безопасности оон
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ООН, 2 янв – РИА Новости. Заседание СБ ООН высокого уровня по палестинскому вопросу намечено на 23 января, заявил на пресс-конференции постпред Франции при ООН Николя де Ривьер.Франция является председателем СБ ООН в январе."Двадцать третьего января состоится заседание высокого уровня по палестинскому вопросу, а также по региональной обстановке", - сказал де Ривьер.По его словам, заседание будет проходить на уровне министров иностранных дел."Мы ожидаем участия ряда министров, в том числе министров из ближневосточного региона", - добавил он.
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оон, в мире, франция, николя де ривьер, совет безопасности оон
ООН, В мире, Франция, Николя Де Ривьер, Совет Безопасности ООН
Заседание СБ ООН по палестинскому вопросу пройдет 23 января

Заседание СБ ООН высокого уровня по палестинскому вопросу проведут 23 января

© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonСБ ООН
СБ ООН - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
СБ ООН. Архивное фото
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ООН, 2 янв – РИА Новости. Заседание СБ ООН высокого уровня по палестинскому вопросу намечено на 23 января, заявил на пресс-конференции постпред Франции при ООН Николя де Ривьер.
Франция является председателем СБ ООН в январе.
"Двадцать третьего января состоится заседание высокого уровня по палестинскому вопросу, а также по региональной обстановке", - сказал де Ривьер.
По его словам, заседание будет проходить на уровне министров иностранных дел.
"Мы ожидаем участия ряда министров, в том числе министров из ближневосточного региона", - добавил он.
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