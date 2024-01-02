https://ria.ru/20240102/yaponiya-1919466857.html

Не менее 120 запросов о помощи пришли после землетрясений, заявили в Японии

Не менее 120 запросов о помощи пришли после землетрясений, заявили в Японии - РИА Новости, 02.01.2024

Не менее 120 запросов о помощи пришли после землетрясений, заявили в Японии

Спасательные службы получили не менее 120 запросов с просьбой о помощи после серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава, заявил в ходе... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T14:26

2024-01-02T14:26

2024-01-02T14:41

в мире

япония

исикава

есимаса хаяси

серия землетрясений в японии в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919431439_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_aa53eed6aad8b09dafe89f9cd10a4f6d.jpg

ТОКИО, 2 янв – РИА Новости. Спасательные службы получили не менее 120 запросов с просьбой о помощи после серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабмина Ёсимаса Хаяси."К настоящему времени было получено 120 запросов. По состоянию на 11 утра вторника в 955 эвакуационных центрах размещено 57,3 тысячи человек", - подчеркнул он.Днем в понедельник в японской префектуре Исикава произошла серия мощных землетрясений. Им было присвоено название "Землетрясение на полуострове Ното". Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. После землетрясений для некоторых регионов на западном побережье Японии была вынесена угроза большого цунами. Сейчас все предупреждения о цунами сняты.Подземные толчки привели к разрушениям домов и остановке движения скоростных поездов, отключению электроэнергии в более 32 тысячи домов. В некоторых регионах наблюдается отключение водоснабжения и связи. Зафиксированы повреждения дорожного полотна. Сбоев в работе АЭС не выявлено. Спустя почти сутки движение скоростных поездов было восстановлено по всем направлениям.По последним данным, погибли не менее 30 человек. Число пострадавших исчисляется десятками. Также люди могут находиться под завалами обрушившихся домов. Лишь в городе Вадзива известно о 14 случаях обрушений, где могли быть люди. Кроме этого, в городе частично или полностью выгорело более 200 домов.Землетрясение 1 января 2024 года стало самым мощным для региона полуострова Ното с 1885 года, когда началась вестись подобная статистика.

https://ria.ru/20240101/tsunami-1919347280.html

https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html

https://ria.ru/20231227/voyna-1918334615.html

япония

исикава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, япония, исикава, есимаса хаяси, серия землетрясений в японии в 2024 году