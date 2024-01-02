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Не менее 120 запросов о помощи пришли после землетрясений, заявили в Японии - РИА Новости, 02.01.2024
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14:26 02.01.2024 (обновлено: 14:41 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/yaponiya-1919466857.html
Не менее 120 запросов о помощи пришли после землетрясений, заявили в Японии
Не менее 120 запросов о помощи пришли после землетрясений, заявили в Японии - РИА Новости, 02.01.2024
Не менее 120 запросов о помощи пришли после землетрясений, заявили в Японии
Спасательные службы получили не менее 120 запросов с просьбой о помощи после серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава, заявил в ходе... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T14:26
2024-01-02T14:41
в мире
япония
исикава
есимаса хаяси
серия землетрясений в японии в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919431439_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_aa53eed6aad8b09dafe89f9cd10a4f6d.jpg
ТОКИО, 2 янв – РИА Новости. Спасательные службы получили не менее 120 запросов с просьбой о помощи после серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабмина Ёсимаса Хаяси."К настоящему времени было получено 120 запросов. По состоянию на 11 утра вторника в 955 эвакуационных центрах размещено 57,3 тысячи человек", - подчеркнул он.Днем в понедельник в японской префектуре Исикава произошла серия мощных землетрясений. Им было присвоено название "Землетрясение на полуострове Ното". Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. После землетрясений для некоторых регионов на западном побережье Японии была вынесена угроза большого цунами. Сейчас все предупреждения о цунами сняты.Подземные толчки привели к разрушениям домов и остановке движения скоростных поездов, отключению электроэнергии в более 32 тысячи домов. В некоторых регионах наблюдается отключение водоснабжения и связи. Зафиксированы повреждения дорожного полотна. Сбоев в работе АЭС не выявлено. Спустя почти сутки движение скоростных поездов было восстановлено по всем направлениям.По последним данным, погибли не менее 30 человек. Число пострадавших исчисляется десятками. Также люди могут находиться под завалами обрушившихся домов. Лишь в городе Вадзива известно о 14 случаях обрушений, где могли быть люди. Кроме этого, в городе частично или полностью выгорело более 200 домов.Землетрясение 1 января 2024 года стало самым мощным для региона полуострова Ното с 1885 года, когда началась вестись подобная статистика.
https://ria.ru/20240101/tsunami-1919347280.html
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в мире, япония, исикава, есимаса хаяси, серия землетрясений в японии в 2024 году
В мире, Япония, Исикава, Есимаса Хаяси, Серия землетрясений в Японии в 2024 году
Не менее 120 запросов о помощи пришли после землетрясений, заявили в Японии

Генсек Японии: не менее 120 запросов помощи поступили после землетрясений

© AP Photo / Hiro KomaeПоследствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии
Последствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© AP Photo / Hiro Komae
Последствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии
Читать ria.ru в
ТОКИО, 2 янв – РИА Новости. Спасательные службы получили не менее 120 запросов с просьбой о помощи после серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабмина Ёсимаса Хаяси.
"К настоящему времени было получено 120 запросов. По состоянию на 11 утра вторника в 955 эвакуационных центрах размещено 57,3 тысячи человек", - подчеркнул он.
Порт города Находка в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
В Находке рассказали о цунами после серии землетрясений в Японии
1 января, 13:01
Днем в понедельник в японской префектуре Исикава произошла серия мощных землетрясений. Им было присвоено название "Землетрясение на полуострове Ното". Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. После землетрясений для некоторых регионов на западном побережье Японии была вынесена угроза большого цунами. Сейчас все предупреждения о цунами сняты.
Подземные толчки привели к разрушениям домов и остановке движения скоростных поездов, отключению электроэнергии в более 32 тысячи домов. В некоторых регионах наблюдается отключение водоснабжения и связи. Зафиксированы повреждения дорожного полотна. Сбоев в работе АЭС не выявлено. Спустя почти сутки движение скоростных поездов было восстановлено по всем направлениям.
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Крупные землетрясения в мире в 2023-2024 годах
1 января, 13:40
По последним данным, погибли не менее 30 человек. Число пострадавших исчисляется десятками. Также люди могут находиться под завалами обрушившихся домов. Лишь в городе Вадзива известно о 14 случаях обрушений, где могли быть люди. Кроме этого, в городе частично или полностью выгорело более 200 домов.
Землетрясение 1 января 2024 года стало самым мощным для региона полуострова Ното с 1885 года, когда началась вестись подобная статистика.
Крупнейший в России береговой рыбоперерабатывающий завод, филиал Крабозаводск ЗАО Курильский рыбак на острове Шикотан - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Сумо по-русски: Россия начинает мировую войну за Японию
27 декабря 2023, 08:00
 
В миреЯпонияИсикаваЕсимаса ХаясиСерия землетрясений в Японии в 2024 году
 
 
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