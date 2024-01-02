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СМИ: после ЧП с самолетами в аэропорту Токио неизвестна судьба пяти человек - РИА Новости, 02.01.2024
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13:06 02.01.2024 (обновлено: 13:29 02.01.2024)
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СМИ: после ЧП с самолетами в аэропорту Токио неизвестна судьба пяти человек
СМИ: после ЧП с самолетами в аэропорту Токио неизвестна судьба пяти человек - РИА Новости, 02.01.2024
СМИ: после ЧП с самолетами в аэропорту Токио неизвестна судьба пяти человек
Судьба пятерых из шести находившихся в самолете береговой охраны Японии, столкнувшегося с пассажирским бортом авиакомпании JAL в международном аэропорту Ханеда... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T13:06
2024-01-02T13:29
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ТОКИО, 2 янв – РИА Новости. Судьба пятерых из шести находившихся в самолете береговой охраны Японии, столкнувшегося с пассажирским бортом авиакомпании JAL в международном аэропорту Ханеда в Токио, неизвестна, передает телеканал NHK.Вечером вторника в токийском аэропорту произошло возгорание пассажирского самолета авиакомпании JAL, следовавшего из Саппоро на Хоккайдо в Токио. На борту, по уточненным данным, находились 379 человек, из них 8 младенцев. Всем удалось эвакуироваться.Как сообщало, в свою очередь, агентство Киодо, противопожарные службы Токио не исключают возможности того, что возгорание самолета произошло в результате столкновения пассажирского борта с самолетом береговой охраны Японии. По данным представителей JAL, которые приводит агентство, столкновение могло произойти в тот момент посадки, когда другой самолет находился на взлетно-посадочной полосе.
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токио, япония, в мире
Токио, Япония, В мире
СМИ: после ЧП с самолетами в аэропорту Токио неизвестна судьба пяти человек

NHK: после столкновения самолетов в аэропорту Токио неизвестна судьба 5 человек

© AFP 2023 / STRГорящий самолет Japan Airlines на взлетно-посадочной полосе токийского аэропорта Ханэда
Горящий самолет Japan Airlines на взлетно-посадочной полосе токийского аэропорта Ханэда - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© AFP 2023 / STR
Горящий самолет Japan Airlines на взлетно-посадочной полосе токийского аэропорта Ханэда
Читать ria.ru в
ТОКИО, 2 янв – РИА Новости. Судьба пятерых из шести находившихся в самолете береговой охраны Японии, столкнувшегося с пассажирским бортом авиакомпании JAL в международном аэропорту Ханеда в Токио, неизвестна, передает телеканал NHK.
Вечером вторника в токийском аэропорту произошло возгорание пассажирского самолета авиакомпании JAL, следовавшего из Саппоро на Хоккайдо в Токио. На борту, по уточненным данным, находились 379 человек, из них 8 младенцев. Всем удалось эвакуироваться.
Как сообщало, в свою очередь, агентство Киодо, противопожарные службы Токио не исключают возможности того, что возгорание самолета произошло в результате столкновения пассажирского борта с самолетом береговой охраны Японии. По данным представителей JAL, которые приводит агентство, столкновение могло произойти в тот момент посадки, когда другой самолет находился на взлетно-посадочной полосе.
 
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