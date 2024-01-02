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СМИ: после ЧП с самолетами в аэропорту Токио неизвестна судьба пяти человек
СМИ: после ЧП с самолетами в аэропорту Токио неизвестна судьба пяти человек - РИА Новости, 02.01.2024
СМИ: после ЧП с самолетами в аэропорту Токио неизвестна судьба пяти человек
Судьба пятерых из шести находившихся в самолете береговой охраны Японии, столкнувшегося с пассажирским бортом авиакомпании JAL в международном аэропорту Ханеда... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T13:06
2024-01-02T13:06
2024-01-02T13:29
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ТОКИО, 2 янв – РИА Новости. Судьба пятерых из шести находившихся в самолете береговой охраны Японии, столкнувшегося с пассажирским бортом авиакомпании JAL в международном аэропорту Ханеда в Токио, неизвестна, передает телеканал NHK.Вечером вторника в токийском аэропорту произошло возгорание пассажирского самолета авиакомпании JAL, следовавшего из Саппоро на Хоккайдо в Токио. На борту, по уточненным данным, находились 379 человек, из них 8 младенцев. Всем удалось эвакуироваться.Как сообщало, в свою очередь, агентство Киодо, противопожарные службы Токио не исключают возможности того, что возгорание самолета произошло в результате столкновения пассажирского борта с самолетом береговой охраны Японии. По данным представителей JAL, которые приводит агентство, столкновение могло произойти в тот момент посадки, когда другой самолет находился на взлетно-посадочной полосе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
токио, япония, в мире
СМИ: после ЧП с самолетами в аэропорту Токио неизвестна судьба пяти человек
NHK: после столкновения самолетов в аэропорту Токио неизвестна судьба 5 человек