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СМИ: после ЧП с самолетами в аэропорту Токио неизвестна судьба пяти человек

СМИ: после ЧП с самолетами в аэропорту Токио неизвестна судьба пяти человек - РИА Новости, 02.01.2024

СМИ: после ЧП с самолетами в аэропорту Токио неизвестна судьба пяти человек

Судьба пятерых из шести находившихся в самолете береговой охраны Японии, столкнувшегося с пассажирским бортом авиакомпании JAL в международном аэропорту Ханеда... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T13:06

2024-01-02T13:06

2024-01-02T13:29

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ТОКИО, 2 янв – РИА Новости. Судьба пятерых из шести находившихся в самолете береговой охраны Японии, столкнувшегося с пассажирским бортом авиакомпании JAL в международном аэропорту Ханеда в Токио, неизвестна, передает телеканал NHK.Вечером вторника в токийском аэропорту произошло возгорание пассажирского самолета авиакомпании JAL, следовавшего из Саппоро на Хоккайдо в Токио. На борту, по уточненным данным, находились 379 человек, из них 8 младенцев. Всем удалось эвакуироваться.Как сообщало, в свою очередь, агентство Киодо, противопожарные службы Токио не исключают возможности того, что возгорание самолета произошло в результате столкновения пассажирского борта с самолетом береговой охраны Японии. По данным представителей JAL, которые приводит агентство, столкновение могло произойти в тот момент посадки, когда другой самолет находился на взлетно-посадочной полосе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

токио, япония, в мире