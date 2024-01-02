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В Японии назвали причины возгорания самолета в токийском аэропорту
В Японии назвали причины возгорания самолета в токийском аэропорту - РИА Новости, 02.01.2024
В Японии назвали причины возгорания самолета в токийском аэропорту
Борт японской авиакомпании JAL мог загореться в международном аэропорту Ханеда в Токио в результате столкновения с самолетом береговой охраны, пишет агентство... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T12:37
2024-01-02T12:37
2024-01-02T13:19
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ТОКИО, 2 янв – РИА Новости. Борт японской авиакомпании JAL мог загореться в международном аэропорту Ханеда в Токио в результате столкновения с самолетом береговой охраны, пишет агентство КиодоПо данным агентства, противопожарные службы Токио не исключают возможности того, что возгорание самолета произошло в результате столкновения пассажирского борта с самолетом береговой охраны Японии.При канцелярии премьер-министра Японии создан экстренный штаб по сбору информации после возгорания пассажирского самолета в аэропорту Токио.
https://ria.ru/20231207/samolet-1914251164.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, токио, япония
В Японии назвали причины возгорания самолета в токийском аэропорту
Киодо: борт JAL в Токио мог загореться после столкновения с другим самолетом
ТОКИО, 2 янв – РИА Новости.
Борт японской авиакомпании JAL мог загореться в международном аэропорту Ханеда в Токио в результате столкновения с самолетом береговой охраны, пишет агентство Киодо
По данным агентства, противопожарные службы Токио не исключают возможности того, что возгорание самолета произошло в результате столкновения пассажирского борта с самолетом береговой охраны Японии.
При канцелярии премьер-министра Японии создан экстренный штаб по сбору информации после возгорания пассажирского самолета в аэропорту Токио.
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