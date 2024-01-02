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В Японии назвали причины возгорания самолета в токийском аэропорту - РИА Новости, 02.01.2024
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12:37 02.01.2024 (обновлено: 13:19 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/yaponiya-1919453528.html
В Японии назвали причины возгорания самолета в токийском аэропорту
В Японии назвали причины возгорания самолета в токийском аэропорту - РИА Новости, 02.01.2024
В Японии назвали причины возгорания самолета в токийском аэропорту
Борт японской авиакомпании JAL мог загореться в международном аэропорту Ханеда в Токио в результате столкновения с самолетом береговой охраны, пишет агентство... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T12:37
2024-01-02T13:19
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ТОКИО, 2 янв – РИА Новости. Борт японской авиакомпании JAL мог загореться в международном аэропорту Ханеда в Токио в результате столкновения с самолетом береговой охраны, пишет агентство КиодоПо данным агентства, противопожарные службы Токио не исключают возможности того, что возгорание самолета произошло в результате столкновения пассажирского борта с самолетом береговой охраны Японии.При канцелярии премьер-министра Японии создан экстренный штаб по сбору информации после возгорания пассажирского самолета в аэропорту Токио.
https://ria.ru/20231207/samolet-1914251164.html
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в мире, токио, япония
В мире, Токио, Япония
В Японии назвали причины возгорания самолета в токийском аэропорту

Киодо: борт JAL в Токио мог загореться после столкновения с другим самолетом

© Кадр видео из соцсетейСтоп-кадр видео горящего борта JAL в аэропорту Токио. 2 января 2024
Стоп-кадр видео горящего борта JAL в аэропорту Токио. 2 января 2024
© Кадр видео из соцсетей
Стоп-кадр видео горящего борта JAL в аэропорту Токио. 2 января 2024
Читать ria.ru в
ТОКИО, 2 янв – РИА Новости. Борт японской авиакомпании JAL мог загореться в международном аэропорту Ханеда в Токио в результате столкновения с самолетом береговой охраны, пишет агентство Киодо
По данным агентства, противопожарные службы Токио не исключают возможности того, что возгорание самолета произошло в результате столкновения пассажирского борта с самолетом береговой охраны Японии.
При канцелярии премьер-министра Японии создан экстренный штаб по сбору информации после возгорания пассажирского самолета в аэропорту Токио.
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