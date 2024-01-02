https://ria.ru/20240102/yaponiya-1919453528.html

В Японии назвали причины возгорания самолета в токийском аэропорту

В Японии назвали причины возгорания самолета в токийском аэропорту - РИА Новости, 02.01.2024

В Японии назвали причины возгорания самолета в токийском аэропорту

Борт японской авиакомпании JAL мог загореться в международном аэропорту Ханеда в Токио в результате столкновения с самолетом береговой охраны, пишет агентство... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T12:37

2024-01-02T12:37

2024-01-02T13:19

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ТОКИО, 2 янв – РИА Новости. Борт японской авиакомпании JAL мог загореться в международном аэропорту Ханеда в Токио в результате столкновения с самолетом береговой охраны, пишет агентство КиодоПо данным агентства, противопожарные службы Токио не исключают возможности того, что возгорание самолета произошло в результате столкновения пассажирского борта с самолетом береговой охраны Японии.При канцелярии премьер-министра Японии создан экстренный штаб по сбору информации после возгорания пассажирского самолета в аэропорту Токио.

https://ria.ru/20231207/samolet-1914251164.html

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Ольга Фомченкова

в мире, токио, япония