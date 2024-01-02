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В аэропорту Токио самолет загорелся при посадке - РИА Новости, 02.01.2024
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12:21 02.01.2024 (обновлено: 13:48 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/yaponiya-1919451297.html
В аэропорту Токио самолет загорелся при посадке
В аэропорту Токио самолет загорелся при посадке - РИА Новости, 02.01.2024
В аэропорту Токио самолет загорелся при посадке
Самолет японской авиакомпании Japan Airlines загорелся при посадке в международном аэропорту Ханеда в Токио, свидетельствуют кадры с камеры телеканала NHK,... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T12:21
2024-01-02T13:48
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ТОКИО, 2 янв — РИА Новости. Самолет японской авиакомпании Japan Airlines загорелся при посадке в международном аэропорту Ханеда в Токио, свидетельствуют кадры с камеры телеканала NHK, установленной в воздушной гавани.На записи видно, что сразу после приземления самолет охватывает яркое пламя, из иллюминаторов валит черный дым.Отмечается, что это был внутренний рейс, он прибыл из Саппоро. По уточненным данным, на борту были 379 пассажиров (из них восемь детей) и членов экипажа. Всем им удалось эвакуироваться.По информации агентства Киодо, возгорание могло произойти после столкновения лайнера с самолетом береговой охраны. Как заявили представители авиакомпании, это случилось в тот момент посадки, когда другой самолет находился на взлетно-посадочной полосе.На борту самолета береговой охраны было шесть человек. Сообщается, что пилот мог получить ранения, судьба остальных пяти человек пока неизвестна.
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токио, в мире, япония
Токио, В мире, Япония
В аэропорту Токио самолет загорелся при посадке

Борт компании JAL загорелся при посадке в международном аэропорту Ханеда в Токио

© AFP 2023 / STRГорящий самолет Japan Airlines на взлетно-посадочной полосе токийского аэропорта Ханэда
Горящий самолет Japan Airlines на взлетно-посадочной полосе токийского аэропорта Ханэда - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© AFP 2023 / STR
Горящий самолет Japan Airlines на взлетно-посадочной полосе токийского аэропорта Ханэда
Читать ria.ru в
ТОКИО, 2 янв — РИА Новости. Самолет японской авиакомпании Japan Airlines загорелся при посадке в международном аэропорту Ханеда в Токио, свидетельствуют кадры с камеры телеканала NHK, установленной в воздушной гавани.
На записи видно, что сразу после приземления самолет охватывает яркое пламя, из иллюминаторов валит черный дым.
Отмечается, что это был внутренний рейс, он прибыл из Саппоро. По уточненным данным, на борту были 379 пассажиров (из них восемь детей) и членов экипажа. Всем им удалось эвакуироваться.
По информации агентства Киодо, возгорание могло произойти после столкновения лайнера с самолетом береговой охраны. Как заявили представители авиакомпании, это случилось в тот момент посадки, когда другой самолет находился на взлетно-посадочной полосе.
На борту самолета береговой охраны было шесть человек. Сообщается, что пилот мог получить ранения, судьба остальных пяти человек пока неизвестна.
 
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