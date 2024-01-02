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В аэропорту Токио самолет загорелся при посадке

В аэропорту Токио самолет загорелся при посадке - РИА Новости, 02.01.2024

В аэропорту Токио самолет загорелся при посадке

Самолет японской авиакомпании Japan Airlines загорелся при посадке в международном аэропорту Ханеда в Токио, свидетельствуют кадры с камеры телеканала NHK,... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T12:21

2024-01-02T12:21

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ТОКИО, 2 янв — РИА Новости. Самолет японской авиакомпании Japan Airlines загорелся при посадке в международном аэропорту Ханеда в Токио, свидетельствуют кадры с камеры телеканала NHK, установленной в воздушной гавани.На записи видно, что сразу после приземления самолет охватывает яркое пламя, из иллюминаторов валит черный дым.Отмечается, что это был внутренний рейс, он прибыл из Саппоро. По уточненным данным, на борту были 379 пассажиров (из них восемь детей) и членов экипажа. Всем им удалось эвакуироваться.По информации агентства Киодо, возгорание могло произойти после столкновения лайнера с самолетом береговой охраны. Как заявили представители авиакомпании, это случилось в тот момент посадки, когда другой самолет находился на взлетно-посадочной полосе.На борту самолета береговой охраны было шесть человек. Сообщается, что пилот мог получить ранения, судьба остальных пяти человек пока неизвестна.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

токио, в мире, япония