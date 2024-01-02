https://ria.ru/20240102/yaponiya-1919421352.html

В Японии полностью или частично выгорели более 200 строений

В Японии полностью или частично выгорели более 200 строений - РИА Новости, 02.01.2024

В Японии полностью или частично выгорели более 200 строений

Более 200 строений были частично или полностью уничтожены в результате крупного пожара, возникшего в городе Вадзима японской префектуры Исикава после серии... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T05:43

2024-01-02T05:43

2024-01-02T12:01

в мире

япония

исикава

серия землетрясений в японии в 2024 году

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ТОКИО, 2 янв – РИА Новости. Более 200 строений были частично или полностью уничтожены в результате крупного пожара, возникшего в городе Вадзима японской префектуры Исикава после серии мощных землетрясений в понедельник, также известно о 14 случаях обрушений зданий, под завалами которых могут быть люди. Как сообщает агентство Киодо со ссылкой на местные спасательные службы и медиков, к настоящему времени в городе Вадзима была подтверждена гибель не менее семи человек. Возможное число находящихся под завалами неизвестно. Днем в понедельник в японской префектуре Исикава произошла серия мощных землетрясений. Им было присвоено название "Землетрясение на полуострове Ното". Первые подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в 16.06 по местному времени (10.06 мск). Второй – более мощный удар магнитудой 7,6 - произошел в 16.10 по местному времени (10.10 мск). Спустя еще восемь минут произошло землетрясение магнитудой 6,1. По данным метеорологов, к полуночи вторника, 2 января по местному времени (18.00 мск понедельника), в регионе было зафиксировано 87 повторных подземных толчков силой выше двух баллов по японской шкале. Ранее сейсмологи предупредили о возможности сильных афтершоков в течение примерно недели. В частности, утром вторника произошло землетрясение магнитудой 5,6. После землетрясений для некоторых регионов на западном побережье Японии была объявлена угроза большого цунами. Сейчас все предупреждения сняты. По последним данным, общее число погибших составляет 13 человек. Число пострадавших исчисляется десятками. Подземные толчки привели к разрушениям домов и остановке движения скоростных поездов, отключению электроэнергии в более чем 32 тысячах домов. В некоторых регионах отключены водоснабжение и связь. Зафиксированы повреждения дорожного полотна. Сбоев в работе АЭС не выявлено. Землетрясение 1 января 2024 года стало самым мощным для региона полуострова Ното с 1885 года, когда началась вестись подобная статистика.

https://ria.ru/20240102/tsunami-1919418415.html

https://ria.ru/20240101/yaponiya-1919340955.html

япония

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в мире, япония, исикава, серия землетрясений в японии в 2024 году