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В Херсоне прогремели взрывы, пишут украинские СМИ
В Херсоне прогремели взрывы, пишут украинские СМИ - РИА Новости, 02.01.2024
В Херсоне прогремели взрывы, пишут украинские СМИ
Взрывы слышны в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T21:57
2024-01-02T21:57
2024-01-02T21:57
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Взрывы слышны в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщило украинское издание "Страна". "Сообщают о взрывах в Херсоне", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Россия, В мире
В Херсоне прогремели взрывы, пишут украинские СМИ
"Страна": в Херсоне прогремели взрывы