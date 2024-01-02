Рейтинг@Mail.ru
В Херсоне прогремели взрывы, пишут украинские СМИ - РИА Новости, 02.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:57 02.01.2024
https://ria.ru/20240102/vzryvy-1919517808.html
В Херсоне прогремели взрывы, пишут украинские СМИ
В Херсоне прогремели взрывы, пишут украинские СМИ - РИА Новости, 02.01.2024
В Херсоне прогремели взрывы, пишут украинские СМИ
Взрывы слышны в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T21:57
2024-01-02T21:57
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762911234_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e3c426a5b3fe476d7f62c89220a4b8f.jpg
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Взрывы слышны в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщило украинское издание "Страна". "Сообщают о взрывах в Херсоне", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
херсон
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762911234_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_167617f6f76092794cb4973003dbfd0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсон, херсонская область , россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Россия, В мире
В Херсоне прогремели взрывы, пишут украинские СМИ

"Страна": в Херсоне прогремели взрывы

CC BY 2.0 / Carpetblogger / War memorialХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
CC BY 2.0 / Carpetblogger / War memorial
Херсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Взрывы слышны в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщило украинское издание "Страна".
"Сообщают о взрывах в Херсоне", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:14
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская областьРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала