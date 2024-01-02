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В Снигеревке в Николаевской области прогремели взрывы, пишут украинские СМИ

В Снигеревке в Николаевской области прогремели взрывы, пишут украинские СМИ - РИА Новости, 02.01.2024

В Снигеревке в Николаевской области прогремели взрывы, пишут украинские СМИ

Взрыв прогремел в городе Снигиревка Николаевской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T19:30

2024-01-02T19:30

2024-01-02T19:31

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Снигиревка Николаевской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". Ранее во вторник в семи областях Украины, в том числе Николаевской, была объявлена воздушная тревога. "Сообщают о взрыве в Снигиревке Николаевской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

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