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В Снигеревке в Николаевской области прогремели взрывы, пишут украинские СМИ - РИА Новости, 02.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:30 02.01.2024 (обновлено: 19:31 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/vzryvy-1919505404.html
В Снигеревке в Николаевской области прогремели взрывы, пишут украинские СМИ
В Снигеревке в Николаевской области прогремели взрывы, пишут украинские СМИ - РИА Новости, 02.01.2024
В Снигеревке в Николаевской области прогремели взрывы, пишут украинские СМИ
Взрыв прогремел в городе Снигиревка Николаевской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T19:30
2024-01-02T19:31
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
украина
россия
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Снигиревка Николаевской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". Ранее во вторник в семи областях Украины, в том числе Николаевской, была объявлена воздушная тревога. "Сообщают о взрыве в Снигиревке Николаевской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
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в мире, николаевская область, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина, Россия
В Снигеревке в Николаевской области прогремели взрывы, пишут украинские СМИ

"Страна": в Снигеревке в Николаевской области прогремели взрывы

© AFP 2023 / Anatolii StepanovНиколаевская область
Николаевская область - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© AFP 2023 / Anatolii Stepanov
Николаевская область
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Снигиревка Николаевской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна".
Ранее во вторник в семи областях Украины, в том числе Николаевской, была объявлена воздушная тревога.
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25 декабря 2023, 08:00
"Сообщают о взрыве в Снигиревке Николаевской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаевская областьУкраинаРоссия
 
 
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