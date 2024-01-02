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Российский консул прокомментировал сообщения о взрывах в Нью-Йорке
Российский консул прокомментировал сообщения о взрывах в Нью-Йорке - РИА Новости, 02.01.2024
Российский консул прокомментировал сообщения о взрывах в Нью-Йорке
Сообщения о якобы взрывах на острове Рузвельт в Нью-Йорке, вероятнее всего, связаны с неполадками в электросети и на подстанциях, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T18:49
2024-01-02T18:49
2024-01-02T21:02
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НЬЮ-ЙОРК, 2 янв — РИА Новости. Сообщения о якобы взрывах на острове Рузвельт в Нью-Йорке, вероятнее всего, связаны с неполадками в электросети и на подстанциях, сообщил РИА Новости генеральный консул России в Нью-Йорке Александр Захаров со ссылкой на местные экстренные службы."Местные службы экстренного реагирования сообщили о том, что, скорее всего, это было связано с неполадками в электросети, неполадками на подстанциях, ввиду чего подача электроэнергии была прекращена на некоторое время", — сказал Захаров."Судя по той информации, которую мы получили, скорее всего, речь идет о том, что где-то произошло что-то типа замыкания. Техногенное происшествие", — добавил он.
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нью-йорк (город), россия, в мире
Нью-Йорк (город), Россия, В мире
Российский консул прокомментировал сообщения о взрывах в Нью-Йорке
Консул РФ: экстренные службы объяснили взрывы в Нью-Йорке неполадками в сети
НЬЮ-ЙОРК, 2 янв — РИА Новости. Сообщения о якобы взрывах на острове Рузвельт в Нью-Йорке, вероятнее всего, связаны с неполадками в электросети и на подстанциях, сообщил РИА Новости генеральный консул России в Нью-Йорке Александр Захаров со ссылкой на местные экстренные службы.
"Местные службы экстренного реагирования сообщили о том, что, скорее всего, это было связано с неполадками в электросети, неполадками на подстанциях, ввиду чего подача электроэнергии была прекращена на некоторое время", — сказал Захаров.
"Судя по той информации, которую мы получили, скорее всего, речь идет о том, что где-то произошло что-то типа замыкания. Техногенное происшествие", — добавил он.
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