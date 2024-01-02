https://ria.ru/20240102/vzryvy-1919501279.html

Российский консул прокомментировал сообщения о взрывах в Нью-Йорке

Российский консул прокомментировал сообщения о взрывах в Нью-Йорке - РИА Новости, 02.01.2024

Российский консул прокомментировал сообщения о взрывах в Нью-Йорке

Сообщения о якобы взрывах на острове Рузвельт в Нью-Йорке, вероятнее всего, связаны с неполадками в электросети и на подстанциях, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T18:49

2024-01-02T18:49

2024-01-02T21:02

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НЬЮ-ЙОРК, 2 янв — РИА Новости. Сообщения о якобы взрывах на острове Рузвельт в Нью-Йорке, вероятнее всего, связаны с неполадками в электросети и на подстанциях, сообщил РИА Новости генеральный консул России в Нью-Йорке Александр Захаров со ссылкой на местные экстренные службы."Местные службы экстренного реагирования сообщили о том, что, скорее всего, это было связано с неполадками в электросети, неполадками на подстанциях, ввиду чего подача электроэнергии была прекращена на некоторое время", — сказал Захаров."Судя по той информации, которую мы получили, скорее всего, речь идет о том, что где-то произошло что-то типа замыкания. Техногенное происшествие", — добавил он.

https://ria.ru/20240102/pozhar-1919502339.html

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нью-йорк (город), россия, в мире