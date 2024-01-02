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Энергокомпания в Нью-Йорке не слышала об отключениях света после взрывов
Энергокомпания в Нью-Йорке не слышала об отключениях света после взрывов - РИА Новости, 02.01.2024
Энергокомпания в Нью-Йорке не слышала об отключениях света после взрывов
В энергокомпании Сon Edison сообщили РИА Новости, что не получали каких-либо сообщений об отключениях электричества на острове Рузвельт Айленд в Нью-Йорке, где... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T17:28
2024-01-02T17:28
2024-01-02T17:29
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НЬЮ-ЙОРК, 2 янв – РИА Новости. В энергокомпании Сon Edison сообщили РИА Новости, что не получали каких-либо сообщений об отключениях электричества на острове Рузвельт Айленд в Нью-Йорке, где ранее люди слышали звуки якобы взрывов. Остров располагается к востоку от Манхэттена в проливе Ист-Ривер, что проходит через Нью-Йорк. Ранее жители Рузвельт Айленд пожаловались, предположительно, на три звука, похожих на взрывы и на сотрясение зданий. Пожарные и полицейские, прибывшие на место, не обнаружили ничего подозрительного. "На месте происшествия работают бригады Con Edison. Сообщений об отключениях (электроснабжения – ред.) или проблемах с оборудованием не поступало", - сказали в энергокомпании. Ранее в полиции заявляли, что в районе есть "локальные отключения" электроснабжения.
https://ria.ru/20240102/nyu-york-1919483367.html
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в мире, нью-йорк (город), манхэттен
В мире, Нью-Йорк (город), Манхэттен
Энергокомпания в Нью-Йорке не слышала об отключениях света после взрывов
Энергокомпания в Нью-Йорке не слышала об отключениях света после серии взрывов